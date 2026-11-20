Marlin Klein von den Houston Texans beweist sein Potenzial im NFL-Duell. Nach hartem Training erzielt er den entscheidenden Touchdown gegen die Colts.

Der deutsche Tight End Marlin Klein hat sich im Spiel der Houston Texans gegen die Indianapolis Colts am 17. Oktober 2024 mit seinem ersten Touchdown in der National Football League endgültig vom Dornröschenschlaf erlöst. Der Rookie zeigte beim 23:15-Sieg im Thursday Night Football eine reife Leistung und bestätigte damit die hohen Erwartungen an seine Entwicklung. Die Texans nutzten die offensive Stärke aus, um die Defense der Colts zu durchbrechen und die Führung zu sichern.

Kleins harter Weg zum NFL-Debüt

Marlin Klein wurde in diesem Sommer überraschend früh von den Houston Texans im Draft ausgewählt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt in keiner einzigen Spielzeit an der University of Michigan die Marke von 250 Yards und 25 Receptions knackte. Kritiker sahen im 24-Jährigen eher ein Projekt denn einen sofortigen Impact-Spieler, da er vor allem für seine Blockierkünste bekannt war und nie für seine Receiving-Fähigkeiten.

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Trotz seiner Rolle als einer der besseren Tight Ends seiner Klasse warfen viele Experten Fragen auf, warum die Texans ihn so früh gezogen hatten, da zu diesem Zeitpunkt noch einige talentiertere Tight Ends verfügbar gewesen wären. In der Vorrunde zeigte Klein noch Potenzial, doch im ersten Saisonspiel gegen die Buffalo Bills fiel er dann kaum ins Gewicht. Nach 18 Snaps am Anfang folgten in Woche zwei gegen die Cincinnati Bengals nur noch 14 Einsätze und in Woche drei gegen die Indianapolis Colts sogar nur elf Snaps. Zudem wurde er kein Mal angeworfen.

Daraufhin kassierte der Rookie viermal in Folge ein DNP (Did Not Play), was seine mentale Stärke考验te. Er ließ sich jedoch nicht verunsichern und arbeitete eng mit etablierten Spielern wie Dalton Schultz und Foster Moreau zusammen. Diese rieten ihm, jede Woche so hart zu trainieren, als würde er am Sonntag starten. Dieser harte Einsatz imponierte seinem Trainer DeMeco Ryans und führte zu einer Wendung in seiner Karriere.

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Durchbruch bei den Houston Texans

Seit Woche neun gegen die Los Angeles Chargers stand Marlin Klein auf einmal anstelle von Cade Stover in mehr als einem Viertel aller offensiver Snaps auf dem Feld. In den Spielen gegen die Cleveland Browns und den großen Auftritt gegen die Colts setzte er seine Rolle weiter fest. Besonders beim Blowout-Sieg gegen die Colts im Thursday Night Game des elften NFL-Spieltags änderte sich die Dynamik entscheidend.

Bei einem Drive im zweiten Viertel fand Quarterback C.J. Stroud den jungen Deutschen gleich dreimal als Passempfänger. Die entscheidende Szene geschah spät im dritten Viertel: Kurz vor der Endzone lief Klein eine Corner Route, schüttelte Safety Camryn Bynum ab und war genau in dem Moment am Rand der Endzone, als Stroud den Ball unter Bedrängnis in seine Richtung feuerte. Ein ziemlich abgeklärtes Play für einen Rookie, das am Ende des Spiels vier Catches für 24 Yards und einen Touchdown bedeutete.

Reaktionen und Perspektiven für die Zukunft

Head Coach DeMeco Ryans zeigte sich nach dem Spiel begeistert von der Entwicklung seines Rookie-Spielers. Er betonte, dass Marlin Klein auf dem richtigen Weg sei und dass das Team weiterhin an seiner Verbesserung arbeite. Ryans erklärte, dass es wichtig war, dem Spieler Spielpraxis zu geben, damit er wirklich besser werden konnte. "Er ist auf dem richtigen Weg. Wir arbeiten einfach weiter mit ihm und lassen ihn sich weiter verbessern", schwärmte Ryans.

Niemand hatte von Klein vor der Saison erwartet, dass er als Rookie die ganz großen Zahlen auflegen wird. Nun hat er aber mehrfach sein Potenzial angedeutet, einer der besseren Tight Ends der Liga zu werden. Mit optimalen Maßen von 1,98 Metern Körpergröße und 112 Kilogramm Gewicht ist er ein Top-Athlet, der nicht nur als starker Blocker überzeugt, sondern auch als Passempfänger funktioniert.

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Die Leistungen von Marlin Klein nehmen nun immer mehr Formen an. Er hat keine Bälle fallen lassen, seit er die Chance bekam zu liefern. Da es auf der Tight-End-Position in der NFL besonders schwierig ist, etabliert zu werden, sind die Chancen groß, dass die Kritiker bald komplett verstummen. Dafür muss Klein einfach weiterhin seine Chancen nutzen und seine mentale Stärke im Spiel beweisen.