Marlin Klein von den Houston Texans markiert den fünften deutschen Touchdown in der NFL. Details zum Spiel gegen die Colts und Geschichte der deutschen Akteure.

Marlin Klein hat in der NFL Geschichte geschrieben und sich als der fünfte Deutsche in die Annalen der Liga eingebracht, der einen Touchdown erzielen konnte. Der Tight-End der Houston Texans markierte in Woche elf am 7. Dezember 2024 den entscheidenden Punkt im Spiel gegen die Indianapolis Colts. Mit diesem Touchdown sicherte das Team von Trainer DeMeco Ryans den Sieg und feierte einen historischen Moment für die deutsche Football-Szene.

Kleins historischer Touchdown gegen die Colts

Die entscheidende Spielaktion ereignete sich vier Minuten und 19 Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels. Der Quarterback der Texans, C.J. Stroud, warf den Pass, den Marlin Klein sicher fing und in die Endzone brachte. Dieser Touchdown legte den Grundstein für den Endstand von 26:3, der das Match für Houston perfekt machte. Für den gebürtigen Kölner ist dies der absolute Höhepunkt seiner bis dato noch jungen NFL-Karriere.

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Der Rookie aus Deutschland trat damit einer sehr exklusiven Gruppe bei. Nur wenige Athleten mit deutschen Wurzeln haben je das nötige Timing und die Klasse bewiesen, um in der höchsten nordamerikanischen Liga zu punkten. Kleins Erfolg unterstreicht die wachsende Präsenz und Talenttiefe europäischer Spieler im professionellen American Football.

Die Vorgänger: Von Kuhn bis zu den St. Brown-Brüdern

Der Kreis der deutschen Touchdown-Scorer ist elitär und wird von Pionieren geprägt. Als einer der ersten Gratulanten hervorgehoben wurde der gebürtige Mannheimer, der bereits zuvor für die Chicago Bears auflief. Bei Instagram kommentierte er Kleins Erfolg mit den Worten "noch einer" und verwies auf die nationale Verbindung.

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Jonathan Taylor, der ebenfalls in Deutschland aufgewachsen ist, markierte am 7. Dezember 2014 seinen ersten Touchdown gegen die Tennessee Titans. Nach einem Fumble der Gegner zog er die Pille über 26 Yards zurück. Mit damals 28 Jahren war er der erste in Deutschland geborene Spieler mit einem NFL-Punktgewinn.

Ein weiterer Meilenstein wurde von Equanimeous St. Brown erreicht. Der Wide Receiver betrat 2018 die Bühne der Liga. Am 28. Dezember 2020 erzielte er seinen ersten Touchdown für die Green Bay Packers beim 40:14-Sieg über Tennessee. Zwei Jahre später folgte ein weiterer Erfolg am 11. September 2022 für die Chicago Bears.

Der Bruder als Rekordhalter und Zukunftsaussichten

Amon-Ra St. Brown, der Bruder von Equanimeous, gilt als der mit Abstand erfolgreichste deutsche Spieler in der aktuellen Ära. Was sein Bruder in der gesamten Karriere gelang, schaffte Amon-Ra an einem einzigen Tag. Mit insgesamt 51 Touchdowns dominiert er die Statistiken der Liga deutlich.

Sein erstes Mal feierte der 27-Jährige am 5. Dezember 2021. Seine aktuelle Form lässt darauf schließen, dass die nächste Rekordmarke nicht lange auf sich warten lassen wird. Seine Leistung unterstreicht das enorme Potenzial deutscher Athleten auf der internationalen Bühne.

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Ausblick auf weitere internationale Spiele

Neben diesen nationalen Erfolgen stehen weitere internationale Events an. Das letzte International Game der Saison wird von den Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers ausgetragen. Fans können dieses spannende Duell live im Free-TV, per Stream und über einen Live-Ticker verfolgen. Diese Spiele erweitern die globale Reichheit der Liga weiter.