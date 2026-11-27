Betrug oder dramatischer Zusammenschnitt? William Raab äußert sich zu den Spekulationen um ihn und Marlisa.

äußerte sich der Social-Media-Star jetzt zu den Spekulationen über einen möglichen Betrug. Ein ausdrückliches Dementi blieb dabei allerdings aus. Stattdessen erklärte, dass er die Vermutungen angesichts der bisherigen Darstellung nachvollziehen könne.

"Dass man hier nach wochenlanger gezielter Panikmache einen Betrug vermutet, verstehe ich total ... ", schrieb er. Für eine Einordnung verwies er auf die neue Staffel von"Ich würde empfehlen, die Serie anzusehen, denn damit verschwindet vielleicht ganz schnell ganz viel künstlich und bewusst aufgewirbelter Staub wieder", dass die vollständigen Folgen ein anderes Bild vermitteln könnten. Welche Hintergründe die Zuschauer darin erfahren werden, verriet er jedoch nicht.

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Auslöser für die Diskussionen war der Trailer zur neuen Staffel. In einer Szene entblößt sich Stella Brinkmann, die Schwester von. Dieser steht gerade unter der Dusche und lacht über die Situation. Direkt im Anschluss zeigt die Vorschau einen Ausschnitt aus einem Interview mit ihm unddarin zu seiner Partnerin.