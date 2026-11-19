Die Baltimore Ravens suspendieren Star-Safety Marlon Humphrey für ein Spiel wegen kontroverser Aussagen. Bürgermeister Brandon Scott verlangt mehr als nur Worte.

Die Baltimore Ravens haben eine klare Konsequenz aus den kontroversen Äußerungen von Marlon Humphrey gezogen. Der Verteidiger wird für das anstehende Spiel gegen die Carolina Panthers in Woche 11 der NFL-Saison gesperrt. Head Coach Jesse Minter bestätigte diese Maßnahme am Donnerstag offiziell gegenüber der Presse.

Suspendierung nach umstrittenem Podcast

Dieser Schritt erfolgt, nachdem Humphrey in einem seiner Podcast-Formate abfällige Kommentare über seine Heimatstadt geäußert hatte. Die Äußerungen wurden schnell zum öffentlichen Skandal und führten zu heftiger Kritik von Fans und lokalen Politikern. Die Franchise entschied sich für eine eintägige Sperre, um auf die negativen Auswirkungen der Worte zu reagieren und den Respekt gegenüber der Stadt wiederherzustellen.

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Entschuldigung reicht Bürgermeister nicht aus

Marlon Humphrey hatte bereits einen Tag vor der offiziellen Ankündigung der Ravens eine Entschuldigung ausgesprochen. Er verwies dabei auf seine lange Verbundenheit zur Stadt, in der er seine gesamte Karriere verbracht habe. Zudem betonte er, dass sein Sohn in Baltimore geboren wurde und er dort als Investor tätig sei. Humphrey räumte ein, sich der Wirkung seiner Worte bewusst zu sein und bat die Community um Verzeihung.

Politische Reaktion von Brandon Scott

Bürgermeister Brandon Scott reagierte zwar auf die Entschuldigung, hielt diese jedoch für unzureichend. Er betonte, dass Baltimore eine Stadt voller junger schwarzer Jungen sei, für die das Team eine wichtige Rolle als Hoffnungsschimmer spiele. Scott kritisierte scharf, dass jemand, der wie Humphrey aus dieser Gemeinschaft stammt, nicht solch herablassende Äußerungen treffen sollte. Der Bürgermeister forderte echtes Engagement statt leerer Worte.

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Einladung zum Austausch mit Bürgern

Neben der Kritik an der aktuellen Situation sendete Bürgermeister Scott eine spezifische Einladung an den NFL-Star. Humphrey wurde aufgefordert, sich mit ihm und ausgewählten Bürgern Baltimores zusammenzusetzen. Diese Personen sind in ihre Gemeinschaft zurückgekehrt und wollen anderen davon abhalten, dieselben Fehler zu machen. Scott betonte dabei die Bedeutung einer Einheit zwischen Team und Stadt gegenüber dem Rest der Welt.

Konsequenzen für die NFL-Saison

Durch die Sperre fällt Marlon Humphrey für das nächste Pflichtspiel gegen die Carolina Panthers aus. Dies stellt eine strategische Herausforderung für die Defensive der Ravens dar. Die Entscheidung des Managements zeigt, wie sensibel die Organisation auf die Beziehung zur lokalen Bevölkerung achtet. Die kommende Woche wird nun bestimmen, wie das Team ohne seinen wichtigsten Verteidiger auftritt und ob die Spannungen zur Stadt wirklich überwunden werden können.