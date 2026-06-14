Marlon Lundgren Garcia ist endgültig vergeben: Der Streaming-Star macht seiner Partnerin einen Heiratsantrag

Marlon Lundgren Garcia, bekannt als Streaming-Star, Model und Internet-Schwarm, hat seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar soll bereits seit mehreren Jahren zusammen sein und hat nun offiziell Ja gegeben.

Millionen Fans kennen Marlon Lundgren Garcia als Streaming-Star , Model und Internet-Schwarm. Jetzt ist der 24-jährige Schwede endgültig vergeben. Der oft als "schönster Streamer der Welt" gefeierte Marlon überrascht seine Community mit einem neuen Instagram-Clip.

Darin zeigt er sich erstmals öffentlich mit seiner Partnerin und macht ihr einen Heiratsantrag. Das Paar soll bereits seit mehreren Jahren zusammen sein. An wen sein Herz vergeben ist, blieb lange ein Geheimnis - bis jetzt. Viel mehr ist über sie und die Beziehung offiziell nicht bekannt.

Schon im April deutete Marlon in einem Stream an, dass er in festen Händen sei und seine Partnerin schon immer Teil seines Lebens gewesen sei. In einem weiteren Livestream verriet er seinen Fans, dass Chanida während seiner ersten Monate auch seine Kamerafrau war. Treue Fans vermuten, dass die beiden über Jahre eine On-Off-Beziehung führten. Mit dem Verlobungsring macht Marlon die Liebe nun offiziell.

Der Spitzname kommt nicht von ungefähr: Marlon machte sich nicht nur als Streamer einen Namen. Mit seiner Model-Karriere, seiner Größe von 1,95 Metern und seinem markanten Aussehen begeistert der Schwede Millionen Fans weltweit. Der Streaming-Star geht vor Chanida auf die Knie und zückt den Verlobungsring. Unter dem Video wird der sonst so coole Internet-Star ungewohnt emotional.

"Schon am ersten Tag, bevor ich all das hatte, war sie da. " Weiter schreibt er: "Es war nicht immer einfach oder perfekt zwischen uns, aber genau das macht diesen Moment so besonders. " Seine Liebeserklärung endet mit einem klaren Versprechen: "Ich bin bereit, den Rest meines Lebens mit dieser Frau zu verbringen. " Kniefall im Park!

Marlon Lundgren Garcia ist nicht nur in festen Händen, sondern stellt seiner Herzensdame Chanida Natalie auch die Frage aller Fragen. Lange blieb sie ein Geheimnis, jetzt ist die Liebe offiziell: US-Model Chanida Natalie sagte Ja zum Heiratsantrag von Streaming-Star Marlon Lundgren Garcia. Mit nur wenigen, aber umso stärkeren Worten zusammen: "Der schönste Moment meines Lebens! Mein liebster Mensch, mein liebster Ort.

Ich liebe dich. " Für viele Fans heißt das: Ihr Schwarm ist endgültig vergeben





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