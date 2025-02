Marmoush-Hattrick: Manchester City befreit sich vom Champions-League-Frust

Omar Marmoush hat Manchester City mit einem Hattrick beim 4:0 gegen Newcastle United vom Champions-League-Frust befreit. Der 80-Millionen-Euro-Neuzugang vom Frankfurter Eintracht traf dreimal und lieferte beeindruckende Starthilfe.

Omar Marmoush wechselte im Winter für ein enormes Geld von Eintracht Frankfurt zu Manchester City . Der Ägypter verlor keine Zeit, die Investition zu rechtfertigen: Im Duell mit Newcastle United traf der Neuzugang in kürzester Zeit dreimal. Mit seinem ersten Hattrick befreite Omar Marmoush das wankende Fußball -Imperium Manchester City fulminant vom Champions-League-Frust.

Der 80-Millionen-Euro-Zugang von Eintracht Frankfurt traf beim 4:0 (3:0) im Premier-League-Spiel gegen Newcastle United in der 19., 24. und 33. Minute. Vier Tage nach der Heimniederlage gegen Real Madrid im Hinspiel der Play-offs zum Achtelfinale rappelte sich ManCity schnell wieder auf. Und mit seinen ersten Toren im fünften Pflichtspiel für seinen neuen Klub lieferte Marmoush beeindruckende Starthilfe: Der Ägypter traf erst mit einem Lupfer, dann mit einem abgefälschten Schuss und letztlich als Vollender eines Solos seines Teamkollegen Savinho. 'Ein toller Tag. Das Gefühl ist natürlich verrückt, es ist der erste Hattrick meiner Karriere, also ist es ein wirklich schönes Gefühl', schwärmte Marmoush. Und versprach: 'Das ist erst der Anfang!' Auch sein Trainer war selbstverständlich zufrieden: 'Das war gut. Er war wirklich gut in Deutschland bei Eintracht Frankfurt. Ein Spieler mit dieser Qualität im Raum ist unglaublich', sagte Citys Pep Guardiola, der Marmoush für bis zu 80 Millionen Euro aus Frankfurt losließ. 'Das wird ihm eine Menge Selbstvertrauen geben. Die Verbindung mit Savio und Erling war unglaublich.“Das vierte Tor erzielte James McAtee (84.). City nimmt als Vierter zumindest wieder Kurs auf die Königsklasse. Gegen Real hatte Erling Haaland zwar doppelt getroffen - dennoch sieht es für City vor dem Rückspiel am Mittwoch im Estadio Bernabeu schlecht aus. Real siegte durch ein spätes Tor von Jude Bellingham 3:2. Seit der Einführung der Champions League zur Saison 1992/1993 sind die Königlichen nie vor dem Achtelfinale ausgeschieden





