Marmoush-Hattrick: Manchester Citys Neuzugang jubelt nach fulminanter Ankunft in der Premier League

Omar Marmoush erzielte beim 4:0-Sieg von Manchester City gegen Newcastle United seinen ersten Hattrick in der Premier League. Der Neuzugang von Eintracht Frankfurt feierte seinen fulminanten Einstand in der englischen Liga. Während sich Marmoush über seine Leistung freute, beobachtet Guardiola den Einfluss der neuen Aufmerksamkeit auf den Stürmer. Haalands Knieverletzung gegen Newcastle sorgt für Sorgen bei City.

Omar Marmoush hielt den sich den hastig gesicherten Spielball zwar mit beiden Händen vor sein Gesicht, das breite Grinsen des 80-Millionen-Manns konnte aber auch das bunte Leder nicht verbergen. „Es fühlt sich verrückt an“, jubelte der Angreifer von Manchester City nach dem ersten Hattrick seiner Karriere: „Ich habe endlich das Gefühl, dass ich bei diesem Klub angekommen bin.“Die „Ankunft“ des Neuzugangs von Eintracht Frankfurt in der englischen Premier League war fulminant.

Beim 4:0 (3:0) gegen Newcastle United schnürte der Ägypter seinen Dreierpack binnen 14 Minuten (19., 24., 33.) . Nachdem im dritten Spiel auf der Insel der Knoten geplatzt war, ließ Marmoush seinen Emotionen freien Lauf. „Ich habe mich an all die harte Arbeit und die Schwierigkeiten erinnert, die ich auf dem Weg zu einem der größten Klubs der Welt durchgemacht habe“, berichtete der 26-Jährige: „Dieser Hattrick ist wie eine Belohnung für all meine Bemühungen.“ Ein wenig zurückhaltender fiel der Kommentar seines Teammanagers aus. „Ich war zufrieden mit der Art und Weise, wie er die Tore geschossen hat. Heute war er im letzten Drittel wirklich gut“, sagte Guardiola: „Wir wussten, dass er früher oder später treffen würde, er ist eben ein guter Finisher. Aber jetzt schauen wir mal, wie er mit den ganzen Komplimenten umgeht.“Guardiola weiß auch, dass Marmoush-Tore am Mittwoch in der Champions League noch wichtiger wären. Nach der Niederlage gegen Titelverteidiger Real Madrid (2:3) braucht der englische Meister im Rückspiel der Play-offs zum Achtelfinale (21.00 Uhr/DAZN) einen Sieg im Estadio Santiago Bernabeu. Deshalb richtete auch Marmoush den Blick im Anschluss an seine Gala rasch nach vorne: „Das ist erst der Anfang – wir freuen uns auf die nächsten Spiele.“Ex-St. Pauli-Stürmer stürzt Real ins Unglück – Bellingham verliert die Nerven Allerdings muss Marmoush in Madrid möglicherweise mehr Verantwortung tragen, als ihm lieb sein dürfte. Superstar Erling Haaland wurde gegen Newcastle wegen einer Knieverletzung ausgewechselt. Guardiola war sichtlich darum bemüht, die Sorgen um seinen norwegischen Mittelstürmer kleinzureden. „Als er am Boden lag, hatten alle Angst. Aber er ging lächelnd wie immer vom Platz“, sagte der Katalane: „Es ist also hoffentlich alles in Ordnung.





