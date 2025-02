Marmoush-Show: Manchester City deklassiert Newcastle

Ex-Eintracht-Star Omar Marmoush (26) erzielte einen Hattrick und führte Manchester City mit einem 4:0-Sieg gegen Newcastle United an.

LKA teilt mit: Zweijährige und ihre Mutter nach Anschlag in München gestorben. Jetzt zaubert er auch auf der Insel! Ex-Eintracht-Star Omar Marmoush (26) hat Manchester City mit einem Hattrick fast im Alleingang zu einem 4:0-Sieg gegen Newcastle United geführt. 19.

Minute: Trippier taucht unter einem langen Ball von Man-City-Keeper Ederson durch, so ist Marmoush durch und netzt per lässigem Heber – 1:0! Nur fünf Minuten nach seiner Tor-Premiere im Man-City-Dress legt der Winter-Neuzugang nach feiner Gündogan-Vorlage seine zweite Bude nach – 2:0 (24.). Und damit nicht genug! Savinho bedient Marmoush, der wuchtig das 3:0 erzielt (33.). James McAtee (22) trifft kurz vor Schluss noch zum 4:0-Endstand (84.). Zu Man City gewechselt, blieb in seinen ersten vier Spielen (3:1 gegen Chelsea, 1:5 bei Arsenal, 2:1 im Pokal gegen Leyton und 2:3 im Playoff-Hinspiel der Damit setzt Marmoush seine überragende Frankfurt-Form fort! Denn für die Hessen hatte er in der laufenden Saison in 26 Pflichtspielen sagenhafte 20 Tore erzielt und 14 weitere aufgelegt. Ein extrem wichtiger Sieg für die Pep-Truppe nach dem Dämpfer gegen Real Madrid unter der Woche. Denn so überholt Man City Chelsea, springt auf Champions-League-Rang vier. Trotzdem beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool (ein Spiel weniger) noch 13 Zähler





