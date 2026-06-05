Marode Brücken in Deutschland: Sperrungen, Sanierungen und Milliardenkosten

Die Sperrung der Bonner Rheinbrücke ist nur ein weiteres Kapitel in der langen Liste maroder Brücken in Deutschland. Zahlreiche Bauwerke sind bereits gesperrt, stehen vor Sanierung oder Neubau und verursachen enorme Staus und wirtschaftliche Schäden. Ein Überblick über die brisantesten Fälle.

In Deutschland bleibt das Problem maroder Brücken ein Dauerthema mit gravierenden Folgen für Verkehr und Wirtschaft. Jüngstes Beispiel ist die vielbefahrene Rheinbrücke in Bonn, die am Mittwochnachmittag wegen fortgeschrittener Schäden auf unbestimmte Zeit gesperrt wurde.

Die Brücke, Teil der A565 und wichtigste Verbindung zwischen Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, wird täglich von rund 100.000 Fahrzeugen genutzt. Der ADAC spricht von einer "Vollkatastrophe für die Region". Erst in zwei Wochen soll Klarheit über die Dauer der Sperrung herrschen. Doch Bonn ist kein Einzelfall: Bundesweit gelten etwa 16.000 Brücken als alt und marode, wie Studien zeigen.

Zahlreiche weitere Bauwerke sind bereits gesperrt oder stehen vor aufwendigen Sanierungen und Neubauten, was zu erheblichen Staus und hohen wirtschaftlichen Kosten führt. Ein besonders dramatisches Kapitel ist die Rahmede-Talbrücke der A45 im Sauerland. Sie galt als "kaputteste Brücke Deutschlands" und musste im Dezember 2021 wegen Einsturzgefahr komplett gesperrt werden. 2023 wurde sie gesprengt, das erste Teilbauwerk konnte im Dezember 2025 wiedereröffnet werden. Während der mehrjährigen Sperrung waren Tausende Lkw auf riesige Umwege angewiesen, Pendler verloren viel Zeit.

Der geschätzte wirtschaftliche Schaden belief sich auf rund 1,5 Milliarden Euro. Auch die Carolabrücke in Dresden, eine wichtige Elbquerung, ist seit längerem gesperrt. Der DDR-Stahl war durchgerostet, die Materialermüdung fortgeschritten. Beide verbliebenen Brückenzüge, selbst nach einer teilsanierten Maßnahme 2019, mussten abgerissen werden.

Der Wiederaufbau ab 2028 wird auf 140 bis 170 Millionen Euro geschätzt. An vielen anderen Orten wird bereits gearbeitet, um die Engpässe zu beheben. Die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen wird seit 2024 instand gesetzt, nachdem eine Hauptprüfung Risse und Materialermüdung offenbarte. Bei Westhofener Kreuz werden vier Brücken der A1 über die A45 nacheinander ersetzt, um den Verkehr auf der stark frequentierten A1 möglichst aufrechtzuerhalten.

Die Donaubrücke der A3 in Sinzing wird nach Abschluss von Instandhaltungsmaßnahmen voraussichtlich einem Neubau weichen. Die A100-Brücke in Berlin, die vielbefahrene Spannbetonkonstruktion am Funkturm, wurde im März 2025 nach einer plötzlichen Rissvergrößerung voll gesperrt und binnen weniger Wochen abgerissen. Der Neubau für 150 Millionen Euro soll im Sommer 2027 fertig sein.

Die Liste der Probleme ist lang: von der in die Jahre gekommenen Rheinbrücke Köln, deren Erneuerung bis 2027 andauert, bis zur maroden A1-Brücke bei Leverkusen, die als nächstes Großprojekt ansteht. Diese Beispiele zeigen, dass Deutschlands Brückeninfrastruktur vor enormen Herausforderungen steht, deren Bewältigung Jahre dauert und Milliarden verschlingt





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