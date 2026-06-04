Marode Ostsee-Insel 'Ostervilm' für 60.000 Euro verkauft

Die marode Ostsee-Insel 'Ostervilm' aus DDR-Zeiten wurde für 60.000 Euro verkauft. McCube sicherte sich den Zuschlag und plant, die künstliche Insel als Kultur- und Veranstaltungsort zu nutzen. Die Auktion für die Insel hat für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der Hammer ist gefallen. Die marode Ostsee-Insel ' Ostervilm ' aus DDR -Zeiten wurde für 60.000 Euro verkauft. Das Mindestgebot lag bei 39.000 Euro.

McCube sicherte sich den Zuschlag. Die Firma ist auf modulare Fertighäuser spezialisiert. Versteigert wurde die frühere DDR-Entmagnetisierungsstation südöstlich von Rügen. Die: ein verfallenes Wohnhaus und technische Anlagen.

Laut Objektbeschreibung handelt es sich um eine Plattform aus Betonrahmen, verkleidet mit Eisenplatten und Holzbohlen, die auf 600 Pfählen steht. 250 Quadratmeter Fläche ragen aus dem Bodden. Oliver Pesendorfer (59), Chef von McCube, kann sich vorstellen, die künstliche Insel als Kultur- und Veranstaltungsort zu nutzen. Auch Hochzeiten auf der Plattform seien möglich. Vor etwa zehn Jahren war zuletzt ein Versuch gescheitert, die Station in eine Ferienanlage umzubauen.

Die Auktion für die marode Ostsee-Insel 'Ostervilm' hat für große Aufmerksamkeit gesorgt.

'Wir haben täglich Telefonate aus ganz Deutschland geführt, mit Dutzenden, wahrscheinlich sogar mehreren Hundert Interessierten, die neugierig waren', sagt Kai Rocholl, Vorstand der zuständigen Norddeutschen Grundstücksauktionen AG. Alleine Pesendorfer ersteigerte die Insel. Doch noch vor der Versteigerung hatte er bereits einen Geschäftspartner gefunden. Pesendorfer zu BILD: 'Möglicherweise finden wir Synergien.

' Der Zutritt war verboten. Nur wenige Matrosen waren dort stationiert. Die Marinesoldaten neutralisierten die Magnetfelder von Schiffen. In der Station wurde über im Wasser verlegte Kabel ein Gegenfeld erzeugt. So sollten die Schiffe vor Minen und Torpedos geschützt werden





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