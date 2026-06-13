Marokko: Auf dem Weg zum potenziellen Geheimfavoriten der WM 2026

Nach dem sensationellen Halbfinale 2022 hat Marokko seine Mannschaft verstärkt, neue Offensivstars verpflichtet und einen neuen Trainer eingesetzt. Die Atlas‑Löwen wollen in ihrer Gruppe mit Brasilien, Haiti und Schottland nicht nur weiterkommen, sondern den Gruppensieg anstreben und damit das Turnier entscheidend prägen.

Marokko hat bei der WM 2022 in Katar für Aufsehen gesorgt, als die Atlas-Löwen das Halbfinale erreichten und dort gegen Frankreich mit 0:2 verloren. Seitdem hat sich das Team kontinuierlich weiterentwickelt und könnte bei der bevorstehenden WM 2026 zu einem ernstzunehmenden Kandidaten avancieren.

Die Marokkaner gehören zu den wenigen Nationen, die sämtliche Qualifikationsspiele gewonnen haben, und können auf eine beeindruckende Serie von 19 Siegen in Folge verweisen. Der Triumph beim Afrika-Cup im Januar unterstreicht das gestärkte Selbstbewusstsein des Teams, das nun mit hohen Zielsetzungen in die Weltmeisterschaft startet. In einer Gruppe zusammen mit Brasilien, Haiti und Schottland wird das marokkanische Team nicht nur ein Weiterkommen anstreben, sondern könnte ehrgeizig um den Gruppensieg kämpfen.

Der derzeitige Rekordweltmeister Brasilien zeigt nicht mehr die frühere Dominanz, weshalb das Duell mit Marokko bereits im Vorfeld das weitere Turniergeschehen beeinflussen könnte. Ein möglicher Sieg in der Gruppe würde die Atlas-Löwen im Achtelfinale auf die Niederlande treffen lassen, was den Weg zum Viertelfinale weiter ebnen könnte. Sportlich hat sich das Team seit Katar deutlich verändert. Während Keeper Bono und die Verteidiger Noussair Mazroui sowie Achraf Hakimi weiterhin das Rückgrat der Defensive bilden, wurde die Innenverteidigung komplett neu strukturiert.

Das Ergebnis wird maßgeblich davon abhängen, ob Marokko auch im kommenden Turnier die defensive Stabilität von Katar wiederholen kann. In der Offensive hat das Team zusätzlich aufgewertet. Der gebürtige Malerische Spaniens, Brahim Díaz, der seit 2024 für die Marokkaner spielt, bringt Erfahrung aus dem Real Madrid mit und verstärkt das Angriffsspiel. Neben ihm sorgt Soufiane Rahimi, Torschützenkönig der Olympischen Spiele in Paris, für zusätzliche Gefahr vor dem Tor.

Der 30‑jährige Stürmer, der momentan für Al‑Ain FC in den VAE aktiv ist, erzielte acht Tore in sechs Spielen bei den Olympischen Spielen und sicherte Marokko die Bronzemedaille. Auch aus der Bundesliga kommen zwei vielversprechende Offensivkräfte: Ayoube Amaimouni‑Echghouyab von Eintracht Frankfurt, der bis Anfang des Jahres noch in der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim spielte, und Bilal El Khannouss, der bereits 2022 als Teenager im WM‑Kader stand und mittlerweile als Profi bei Eintracht Frankfurt einsetzt.

Beide verfügen über das Potenzial, in entscheidenden Momenten den Unterschied zu machen. Die Trainerfrage war nach dem Afrika-Cup besonders brisant. Der langjährige Trainer Walid Regragui verließ die Mannschaft unter umstrittenen Umständen, wobei unklar bleibt, ob er aus eigenem Antrieb zurücktrat oder ob er von den offiziellen Stellen entlassen wurde. Auf jeden Fall wird er die Marokkaner bei der WM 2026 nicht mehr betreuen.

Stattdessen hat die marokkanische Fußballverbandsleitung weniger als 100 Tage vor Turnierbeginn Mohamed Ouahbi als neuen Cheftrainer eingesetzt. Ouahbi soll das Team mit neuer Taktik und frischer Motivation durch die Gruppenphase führen und die Basis einer soliden Defensive weiter ausbauen. Die Rückkehr der Atlas-Löwen nach Katar wurde in Rabat von zehntausenden jubelnden Fans gefeiert; die Erwartungshaltung ist hoch, dass Bono, Hakimi und die übrigen Schlüsselspieler erneut die Herzen der Nation erobern und eventuell noch weiter gehen als beim letzten Mal.

Die Kombination aus erfahrenen Verteidigern, einer aufgerüsteten Offensive und einem ambitionierten Trainerteam lässt die Hoffnung auf eine tiefgreifende Teilnahme an der WM 2026 realistisch erscheinen





sportschau / 🏆 4. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marokko WM 2026 Atlas-Löwen Fußball Trainerwechsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Glasfaser: Telekom baut frühstens 2032 - Penzing will auf anderem Weg ans ZielIn Penzing gibt es Lücken im Netz für eine schnelle Internetanbindung. Die Gemeinde startet einen dritten Anlauf, um Abhilfe zu schaffen.

Read more »

Fokus auf Brasilien: Christian Wück plant den Weg zur WeltmeisterschaftBundestrainer Christian Wück reist nach Brasilien, um Quartiere zu prüfen, und konkretisiert den Kernkader für das anstehende WM-Turnier.

Read more »

Kurz eingeschlafen, Oboe weg: Instrument taucht nach Jahren wieder aufEin Musiker schläft in der Münchner S‑Bahn kurz ein, danach ist seine Tasche mitsamt dem wertvollen Instrument weg. Jetzt wurde es zufällig wiederentdeckt.

Read more »

Geheimfavoriten bei der Fußball-WM: Diese sieben Teams könnten weiter kommen, als man denktWird es eine WM der Überraschungen? Ein paar heiße Kandidaten gibt es. Traurig, aber wahr: Selbst Deutschland taucht in dieser Liste auf.

Read more »