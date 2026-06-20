Marokko gewinnt das zweite Gruppenspiel gegen Schottland mit 1:0. Ismael Saibari trifft erneut und steht vor einem Wechsel zum FC Bayern. Kapitän Achraf Hakimi wird wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs von den Fans ausgebuht.

Ismael Saibari , der angeblich kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht, erzielte das einzige Tor beim 1:0 -Sieg Marokko s über Schottland in der Gruppenphase des Turnier s.

Das Spiel fand vor einer Kulisse von 64.146 Zuschauern in Boston statt. Marokko, der Halbfinalist von 2022, sicherte sich mit diesem Sieg drei Punkte und führt die Gruppe nun mit einem Zähler Vorsprung vor Schottland an. Schottland verpasste somit die Gelegenheit, den ersten Einzug in die K.o. -Phase bereits vor dem letzten Spieltag vorzeitig zu fixieren.

Saibari traf bereits in der zweiten Minute nach einem Blitzstart der Marokkaner. Der 25-jährige Angreifer soll bereits den Medizincheck beim FC Bayern bestanden haben und war bereits beim ersten Gruppenspiel, dem 1:1 gegen Brasilien, als Torschütze erfolgreich. Mit diesem frühen Tor hatte Marokko, beobachtet von Pep Guardiola und Fifa-Präsident Gianni Infantino, von Beginn an Sicherheit in ihrem Spiel. Schottland hatte Schwierigkeiten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, weil Marokko aggressiv und hochpressend agierte.

Die erste nennenswerte Chance für die Schotten resultierte erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch John McGinn. Marokko haderte mit der mangelnden Kaltschnäuzigkeit und ließ weitere gute Gelegenheiten aus, unter anderem traf Saibari mit einem abgefälschten Schuss die Latte und Bilal El Khannouss wurde von Torhüter Angus Gunn pariert. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel körperbetont, mit einer hohen Anzahl an Unterbrechungen durch Fouls. Marokko verwaltete das knappe Ergebnis, während Schottland keine entscheidenden Akzente setzen konnte.

Im Fokus stand zudem Marokkos Kapitän Achraf Hakimi, der bei jedem Ballkontakt von den schottischen Fans ausgebuht wurde. Grund dafür war die nur Stunden vor dem Spiel bekannt gewordene Anklage wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen den Profi von Paris Saint-Germain. Hakimi weist die Vorwürfe zurück. Marokko reist als großer Favorit zum letzten Gruppenspiel gegen Haiti.

Das Team präsentierte sich als eine der stärksten Mannschaften des Turniers und könnte, ähnlich wie Brasilien, der heimliche Favorit auf den Titel sein, nachdem Vinícius Junior mit einem genialen Moment die Brasilianer vor einer Auftaktniederlage bewahrte





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