Beim 1:0-Sieg Marokkos über Schottland wird Kapitän Achraf Hakimi von Fans ausgepfiffen, wegen Vergewaltigungsvorwürfen aus Frankreich. Nationaltrainer Ouahbi stellt sich demonstrativ hinter den PSG-Star und betont dessen Wichtigkeit für die Mannschaft. Marokko hat nach zwei Spielen vier Punkte in Gruppe C.

Achraf Hakimi wurde beim 1:0-Sieg Marokko s gegen Schottland in Foxborough von Teilen der Fans ausgepfiffen. Hintergrund sind schwere Vorwürfe, die aus seiner Heimat Frankreich bekannt wurden.

Nationaltrainer Mohamed Ouahbi verteidigte den Spieler nach der Partie und betonte, dass Hakimi fokussiert und entschlossen gewesen sei, eine große Leistung zu zeigen. Das habe er auch getan, so Ouahbi, der erklärte, dass die Mannschaft voll hinter ihm stehe und Hakimi sehr ruhig und unbeeindruckt geblieben sei. Der Star von Paris Saint-Germain muss sich in Frankreich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten, wie das Berufungsgericht Versailles am Freitag mitteilte.

Ihm wird vorgeworfen, 2023 im Großraum Paris eine 24-jährige Frau vergewaltigt zu haben. Der frühere Dortmund-Spieler bestreitet die Anschuldigungen. Trainer Ouahbi schilderte, dass es Hakimi gut gehe, er normal gefrühstückt und sich auf das Spiel vorbereitet habe. Gegenüber den schottischen Gegnern sei der Afrikas Fußballer des Jahres immer wieder von heimischen Fans im Stadion ausgepfiffen worden, doch Ouahbi stellte sich demonstrativ vor seinen Kapitän.

Er lobte Hakimi als besten Rechtsverteidiger der Welt, der dies bei der Weltmeisterschaft zeigen werde, und als äußerst wichtige Persönlichkeit für ihn, das Trainerteam, die Spieler und die gesamte marokkanische Nationalmannschaft. Durch den Erfolg gegen Schottland, die "Bravehearts", hat Marokko nun vier Punkte auf dem Konto und sieht der nächsten Partie in der Gruppe C am Mittwoch in Atlanta gegen Haiti entgegen





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