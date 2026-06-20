Marokko gewinnt in Boston mit 1:0 gegen Schottland und ist dem Sechzehntelfinale der Fußball-WM nahe. Ismael Saibari, im Fokus des FC Bayern, erzielt den Blitz-Treffer. Kapitän Achraf Hakimi trotzt den Pfiffen nach Vergewaltigungsvorwurf.

Marokko hat mit einem 1:0-Sieg gegen Schottland in Boston einen großen Schritt Richtung K.o. -Runde der Fußball-Weltmeisterschaft gemacht. Vor 64.146 Zuschauern im Gillette Stadium, darunter Star-Coach Pep Guardiola und FIFA-Präsident Gianni Infantino, sorgte Ismael Saibari mit seinem Treffer in der zweiten Minute für einen Blitzstart.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler, der angeblich bereits den Medizincheck beim FC Bayern München bestanden hat, köpfte nach einer Ecke von Achraf Hakimi ein und bescherte seinem Team die frühe Führung. Marokko, das bereits im Auftaktspiel gegen Brasilien ein 1:1 erkämpft hatte, dominierte die erste Halbzeit und hätte höher führen können. Schottland hingegen fand kaum ins Spiel, weil Marokko aggressiv störte und die Schotten immer wieder zu Fehlern zwang.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam John McGinn zur ersten echten Chance für den Außenseiter, doch Marokkos Torwart Yassine Bounou war zur Stelle. Besonders im Fokus stand Marokkos Kapitän Achraf Hakimi, der bei jedem Ballkontakt von den schottischen Fans ausgebuht wurde. Wenige Stunden vor Anpfiff war bekannt geworden, dass der Profi von Paris Saint-Germain wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs vor Gericht muss. Hakimi bestreitet die Vorwürfe vehement und zeigte sich auf dem Platz unbeeindruckt.

Er leitete nicht nur das Tor ein, sondern war auch defensiv stark und organisierte die Abwehr. Die zweite Halbzeit wurde deutlich körperbetonter und von vielen kleinen Fouls unterbrochen. Marokko verwaltete die Führung, verpasste es aber, für die Entscheidung zu sorgen. Saibari traf mit einem Schuss die Latte, und Bilal El Khannouss scheiterte an Schottlands Torhüter Angus Gunn.

Die mangelnde Effizienz war die große Schwachstelle im Spiel der Nordafrikaner, die am Ende aber den wichtigen Sieg über die Zeit retteten. Durch diesen Erfolg hat Marokko nun vier Punkte auf dem Konto und liegt in der Tabelle einen Zähler vor Schottland. Am letzten Spieltag der Vorrunde trifft Marokko auf Haiti und ist haushoher Favorit, während Schottland gegen Brasilien um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen muss. Die Schotten verpassten die Chance, den erstmaligen Einzug in die K.o.

-Phase vorzeitig perfekt zu machen. Für Marokko hingegen wäre ein Sieg gegen Haiti gleichbedeutend mit dem sicheren Weiterkommen. Die Mannschaft von Trainer Walid Regragui hat sich nach dem Halbfinaleinzug 2022 erneut als Turniermannschaft erwiesen und kann mit breiter Brust in die entscheidende Partie gehen. Die Fans in Marokko träumen bereits von einer Wiederholung des historischen Laufs von Katar.

Die Partie in Boston war geprägt von Emotionen und taktischen Finessen. Marokko zeigte eine reife Leistung und ließ sich auch von den Pfiffen gegen ihren Kapitän nicht aus dem Konzept bringen. Die Defensive um Hakimi und den starken Innenverteidiger Romain Saïss stand sicher, und im Mittelfeld dirigierte Saibari das Spiel. Der FC Bayern München wird sich über die gute Form ihres vermeintlichen Neuzugangs freuen, der mit seinem zweiten Turniertor auf sich aufmerksam machte.

Schottland hingegen muss sich steigern, wenn es gegen Brasilien bestehen will. Die Auswahl von Steve Clarke wirkte über weite Strecken ideenlos und konnte nur selten Gefahr erzeugen. Die Enttäuschung war nach Abpfiff groß, aber die Chance auf ein Wunder lebt noch. Mit diesem Sieg hat Marokko ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass sie auch in dieser WM-Endrunde ein ernstzunehmender Gegner sind.

Die Mischung aus Erfahrung, Jugend und Spielfreude macht das Team zu einer gefährlichen Einheit. Sollte Marokko die Gruppenphase überstehen, winkt im Achtelfinale möglicherweise ein Duell mit einem der Topfavoriten. Doch zunächst liegt der Fokus auf dem abschließenden Gruppenspiel gegen Haiti, in dem ein Sieg Pflicht ist. Die marokkanischen Fans können zuversichtlich sein, dass ihre Mannschaft den nächsten Schritt in die K.o.

-Runde machen wird. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko könnte für Marokko zur erfolgreichsten aller Zeiten werden





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