Marokko zeigt starke Leistung gegen Brasilien, geht durch Saibari in Führung. Vinicius gleicht aus. Bayern München verhandelt mit Eindhoven über Saibari-Transfer.

In einem packenden Freundschaftsspiel zwischen Marokko und Brasilien im Final-Stadion von New Jersey sorgte Ismael Saibari für den Paukenschlag. Der 25-jährige Stürmer, der bei der PSV Eindhoven unter Vertrag steht und als Wunschspieler des FC Bayern München gehandelt wird, erzielte in der 21.

Minute das 1:0 für die Nordafrikaner. Nach einem traumhaften Steckpass von Brahim Diaz lupfte Saibari die Kugel von der Strafraumkante über den herausstürmenden brasilianischen Keeper Alisson ins Netz. Es war ein Tor von herausragender Qualität, das die Überlegenheit Marokkos in der Anfangsphase unterstrich. Die Mannschaft von Trainer Walid Regragui knüpfte damit an ihre sensationellen Leistungen bei der WM 2022 in Katar an, als sie bis ins Halbfinale vorgestoßen war.

Gegen Brasilien zeigte Marokko einmal mehr, dass sie eine Mannschaft ist, mit der man rechnen muss. Brasilien ließ sich jedoch nicht lange schocken. Nur elf Minuten später gelang Vinicius Junior der Ausgleich. Der Real-Star tanzte im Strafraum einen Gegenspieler aus und donnerte die Kugel mit 101 km/h ins lange Eck.

Es war eine Einzelaktion von höchster Klasse, die die Qualität des jungen Brasilianers unterstrich. Vinicius hatte erst am Freitag vor dem Spiel betont, dass er sich im wichtigsten und speziellsten Moment seiner Karriere befinde. Körperlich und technisch erreiche er das Level, von dem er immer geträumt habe. Diese Worte untermauerte er auf dem Rasen.

Die mehr als 50.000 Fans im Stadion, die Brasilien unterstützten, feierten ihn ausgiebig. Doch Marokko blieb auch nach dem Ausgleich gefährlich und hielt die Partie offen. Neben dem sportlichen Geschehen stand auch die Zukunft von Ismael Saibari im Fokus. Der Marokkaner wird seit Wochen mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Laut BILD-Informationen haben die Bayern mit dem Spieler bereits eine vollständige Einigung über einen möglichen Vertrag erzielt. Jetzt geht es um die Ablösesumme. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen seit dem vergangenen Montag. Die PSV Eindhoven fordert für Saibari, dessen Marktwert bei rund 40 Millionen Euro liegt, über 50 Millionen Euro.

Die Bayern hingegen schwebt eine Summe zwischen 45 und 50 Millionen Euro vor. Saibari selbst hat sich zu den Spekulationen nicht geäußert, aber seine Leistung gegen Brasilien war einmal mehr ein Beweis für sein Können. Der Stürmer ist bekannt für seine Schnelligkeit, Technik und Torgefahr. In der vergangenen Saison erzielte er 18 Tore in der Eredivisie und legte 10 weitere auf.

Es bleibt abzuwarten, ob die Bayern und Eindhoven eine Einigung erzielen werden. Die zweite Halbzeit war geprägt von Zweikämpfen und taktischen Anpassungen. Brasilien brachte mit Fabinho für Casemiro frische Kräfte, doch der Joker musste kurz nach seiner Einwechslung behandelt werden, weil ihm Blut über das Gesicht und Trikot lief. Mit Taschentüchern wurde die Blutung gestoppt, und Fabinho konnte weiterspielen.

Die Partie blieb intensiv, aber es fielen keine weiteren Tore. Am Ende trennten sich beide Teams mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Für Marokko war es ein weiterer Achtungserfolg gegen eine Top-Nation, für Brasilien eine wichtige Standortbestimmung vor dem WM-Auftakt. Die Zuschauer in New Jersey erlebten ein unterhaltsames Spiel mit zwei ganz unterschiedlichen Toren und viel Leidenschaft.

Saibari und Vinicius standen im Mittelpunkt, doch auch andere Spieler wie Brahim Diaz oder Bruno Guimaraes hinterließen Eindruck. Das Freundschaftsspiel war ein gelungener Test für beide Teams, die im kommenden Jahr bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aufeinandertreffen könnten. Für Marokko bleibt die Erkenntnis, dass sie auch ohne die verletzten Stars wie Hakim Ziyech oder Noussair Mazraoui konkurrenzfähig sind. Die Mannschaft ist eingespielt und verfügt über viel Qualität in der Breite.

Brasilien hingegen zeigte einmal mehr, dass sie von der individuellen Klasse ihrer Spieler profitieren können. Die Selecao hat nach wie vor eine der besten Offensiven der Welt. Das Duell zwischen Saibari und Vinicius war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Fans in Zukunft noch erwarten könnte - vielleicht sogar in der Champions League, wenn der Wechsel des Marokkaners zu Bayern tatsächlich zustande kommt. Die Verhandlungen laufen, und es bleibt spannend, ob sich die Klubs auf einen Transfer einigen können.

Saibari jedenfalls hat mit seiner Leistung gegen Brasilien neue Argumente für eine hohe Ablösesumme geliefert





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