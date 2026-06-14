In einem freundschaftlichen Länderspiel erreichen Marokko und Brasilien ein 1:1-Unentschieden. Marokkos Ismael Saibari bringt die Afrikameister früh in Führung, ehe Brasiliens Vinicius Junior noch vor der Pause ausgleicht. Marokko bestätigt die starken Auftritte der WM 2022.

In einem spannenden und ausgeglichenen Freundschaftsspiel trennen sich Brasilien und Marokko , der aktuelle Afrika-Meister , mit einem 1:1- Unentschieden . Die Partie lieferte sowohl taktische Highlights als auch individuelle Glanzpunkte, wobei insbesondere der marokkanische Stürmer Ismael Saibari im Mittelpunkt stand.

Der 25-Jährige, der bereits mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, erzielte bereits in der 21. Minute das Führungstor für seine Mannschaft. Nach einer präzisen Vorlage von Brahim Díaz setzte Saibari den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert über den brasilianischen Torhüter Alisson hinweg ins Netz. Marokko präsentierte sich von Beginn an mutig und offensivstark, was sich in der frühen Führung niederschlug.

Brasilien reagierte jedoch umgehend und zeigte, warum es zu den Top-Nationen im Weltfußball gehört. In der 32. Minute gelang Superstar Vinicius Junior von Real Madrid der Ausgleichstreffer. Nach einem starken Solo im Sechzehner, bei dem er einen Verteidiger ausspielte, jagte er den Ball unhaltbar ins lange Eck.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Lucas Paqueta mit einem spektakulären Seitfallzieher die Möglichkeit, Brasilien in Führung zu bringen, doch Marokkos Torhüter Bono parierte den Schuss sicher. Die zweite Halbzeit war weniger torreich, beide Teams schienen sich mit der Punkteteilung zu arrangieren, sodass es am Ende beim 1:1 blieb. Marokko bestätigte mit diesem Ergebnis erneut seine starke Entwicklung und die beeindruckenden Leistungen der WM 2022, bei der die Nordafrikaner bis ins Halbfinale vorstießen.

Gegen Brasilien zeigten sie erneut ihre Qualität und machten deutlich, dass sie international weiterhin ernst zu nehmen sind. Für Brasilien war es hingegen ein mäßiger Auftritt, der einige Schwächen offenbarte, aber durch den späten Ausgleich gerettet wurde. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden in einem Spiel, das mehr als nur ein Freundschaftsspiel war und beiden Mannschaften als wichtige Standortbestimmung diente





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