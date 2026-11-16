Marokkos Prinzessin Lalla Oum Keltoum engagiert sich für psychische Gesundheit

Prinzessin Lalla Oum Keltoum unterstützt das Gesundheitsministerium in Kenitra und den nationalen Aktionsplan für psychische Gesundheit bis 2030.

Prinzessin Lalla Oum Keltoum aus dem marokkanischen Königshaus hat ihr öffentliches Engagement für den Schutz der psychischen Gesundheit deutlich verstärkt. Am vergangenen Freitag, dem 13. November 2026, besuchte sie neu eröffnete Einrichtungen in der nordmarokkanischen Stadt Kenitra. Dort unterzeichnete sie eine wichtige Partnerschaftsvereinbarung, die den nationalen Aktionsplan für psychische Gesundheit unterstützen soll.

Kooperation für nationale Gesundheitsstrategie

Prinzessin Lalla Oum Keltoum hat als Präsidentin der Stiftung Lalla Oumkeltoum pour la santé mentale eine strategische Allianz mit dem marokkanischen Gesundheitsministerium geschlossen. Diese Partnerschaft zielt direkt auf die Umsetzung des nationalen Aktionsplans "Santé mentale 2030" ab. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Aufklärung über psychische Erkrankungen zu verbessern und betroffenen Menschen sowie ihren Familien besser beizustehen. Die Prinzessin nutzte den Besuch in Kenitra, um sich vor Ort ein detailliertes Bild von den Kapazitäten der neuen medizinischen Einrichtungen zu verschaffen.

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Inspektion der psychiatrischen Kliniken in Kenitra

Der Fokus des Besuchs lag auf der modernisierten psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses in Kenitra, das über 120 Betten verfügt. Prinzessin Lalla Oum Keltoum inspizierte verschiedene Sektionen der Klinik, darunter die Ambulanz, die Tagesklinik speziell für ältere Menschen sowie die Bereiche für Suchtbehandlung. Ihr Besuch diente dazu, die Qualität der bestehenden Versorgungsstrukturen zu überprüfen und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Unterstützung für diese vulnerablen Patientengruppen zu unterstreichen.

Wandel im gesellschaftlichen Umgang mit Psychiatrie

Die Stiftung ihrer Initiative betont auf ihrem offiziellen Instagram-Account, dass der Besuch den Beginn eines umfassenden Engagements markiert. Dieser umfasst Aufklärung, Begleitung und einen signifikanten Wandel in der Wahrnehmung psychischer Gesundheit. Die Prinzessin möchte mit ihrer Arbeit Vorurteile abbauen und klarstellen, dass psychische Gesundheit keine Tabuthema bleiben darf. Stattdessen soll sie als gesellschaftliche Priorität verstanden werden, die systematische Unterstützung und Aufmerksamkeit verdient. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen in der marokkanischen Gesellschaft nachhaltig zu reduzieren.

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Privates Leid der verschwundenen Schwägerin

Das besondere Engagement der 39-jährigen Prinzessin Lalla Oum Keltoum steht in einem auffälligen Kontrast zur Situation ihrer Schwägerin, Prinzessin Lalla Salma. Die Ehefrau von König Mohammed VI. ist seit Ende 2017 aus der Öffentlichkeit verschwunden. Während der Besuch des Monarchen im Februar 2018 in einer Pariser Klinik nach einer Herzoperation durch Familie und Geschwister stattfand, fehlte Lalla Salma vollständig. Dies führte schnell zu Trennungsgerüchten, die im März 2018 auch von der spanischen Zeitschrift "Hola!" unter Berufung auf Palastkreise berichtet wurden.

Anhaltendes Rätsel um die königliche Familie

Prinzessin Lalla Salma gilt als 48-jährige noch immer als Phantom-Prinzessin, da keine offizielle Bestätigung ihrer Trennung oder Scheidung vom Königshaus vorliegt. Seit 2019 tritt sie bei keinen offiziellen Anlässen mehr auf. Gerüchten zufolge lebt sie außerhalb des Palastes und hält Kontakt zu ihren Kindern, jedoch ist ihr genauer Aufenthaltsort ungeklärt. Während sich Prinzessin Lalla Oum Keltoum, die Ehefrau von Prinz Moulay Rachid, aktiv für die psychische Gesundheit einsetzt, bleibt das persönliche Drama um Lalla Salma ein offenes Kapitel der marokkanischen Monarchie.