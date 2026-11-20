Marc und Alex Marquez dominieren das MotoGP-Training in Portimao. Marco Bezzecchi steuert die Moto2. Titelkampf entscheidet sich demnächst.

Im Freien Training auf dem Circuit Algarve in Portimao hat sich die Führungsspitze des MotoGP-Felddurchbruchs zu einer Dominanz der Gebrüder Marquez entwickelt. Der spanische Ducati-Pilot Marc Marquez und sein Bruder Alex Marquez besetzen die vorderen Ränge, wodurch die Familie Marquez die Kontrolle über das Geschehen übernommen hat. Diese Leistung ist entscheidend für den laufenden Weltmeisterschaftskampf, in dem Marc Marquez als Titelfavorit gilt und bereits einen Vorsprung von sechzig Punkten auf Jorge Martin sowie vierundsiebzig Punkte auf Marco Bezzecchi aufweist.

Doppelführung der Marke Marque in der MotoGP

Marc Marquez hat sich während des Trainings in Portimao direkt an den zweiten Platz geschoben und sich so mit seinem Bruder eine Doppelführung gesichert. Die Lücke zwischen den beiden Brüdern ist mit lediglich sechzehn Tausendstelsekunden verschwindend gering, was die extrem enge Konkurrenz im Spitzenfeld unterstreicht. Diese Positionierung ist von erheblicher strategischer Bedeutung, da Marc Marquez mit einem Sieg im Sprint am Samstag die Weltmeisterschaft 2026 bereits vorzeitig entscheiden könnte.

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Marco Bezzecchi führte nach fünf fliegenden Runden die erste Trainingsphase mit einer Zeit von 1:39.245 Minuten an, bevor er im weiteren Verlauf der Session von den Marquez-Brüdern überholt wurde. Bezzecchi konnte seine Zeit zwar nicht weiter verbessern, fuhr aber mit einem einzigen Reifensatz durch und hielt konkurrenzfähige Rundenzeiten. Raul Fernandez rundet die Top fünf ab, während Di Giannantonio die zweite Hälfte der Top zehn anführt. Martin verbessert sich durch frische Reifen auf den fünften Rang, während Enea Marini als Zehnter ebenfalls in die Top zehn vorstößt.

Stefan Bradls neue Rolle bei Honda HRC ab 2027

Parallel zum Training auf der Strecke gibt es signifikante Personalentscheidungen im Hintergrund der Honda HRC-Mannschaft. Der frühere Moto2-Weltmeister und ehemalige MotoGP-Pilot Stefan Bradl wird ab 2027 eine neue Funktion im Team übernehmen. Er steigt als Sporting Coordinator ein und ist dafür zuständig, die MotoGP-Piloten direkt bei den Renneinsätzen vor Ort zu unterstützen.

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Die offiziellen Verlautbarungen betonen, dass Bradl seine rund zwanzigjährige Erfahrung in der Grand-Prix-Szene nutzen wird, um das Führungsteam von Honda HRC fachlich zu stärken. Diese Maßnahme soll die Qualität der Arbeit im Boxenstadion verbessern und den Piloten eine noch bessere technische und strategische Grundlage für ihre Fahrleistungen bieten. Bradl war zuvor bereits als Testfahrer für Honda tätig und kennt die Infrastruktur des Teams bestens.

Ausfälle und Comebacks in der Starliste von Portimao

Die aktuelle Startliste für das Wochenende in Portimao weist mehrere Lücken bei den Stammfahrern auf, die durch Ersatzfahrer oder medizinische Wartungsphasen bedingt sind. Insgesamt fehlen drei Stammpiloten dem Feld, was die Konkurrenzsituation weiter verschärft. Toprak Razgatlioglu von Pramac fehlt nach einer Schulteroperation und wird durch Augusto Fernandez vertreten. Francesco Bagnaia von Ducati fällt aufgrund eines Mittelfußbruchs aus und wird durch Iker Lecuona ersetzt.

Joan Mir von Honda ist ebenfalls nicht startbereits und wird durch Jake Dixon ersetzt. Auf der positiven Seite kehrt Alex Marquez nach seiner Schulteroperation zurück, muss sich jedoch nach dem ersten Training einer weiteren medizinischen Untersuchung unterziehen, die über seinen weiteren Einsatz im Sprint entscheidet. Luca Marini ist nach überstandener Virusinfektion wieder im Rennen. Diogo Moreira hat seine Ellenbogenprobleme überwunden, bleibt aber vorsichtig, um zu beobachten, wie sich seine Verletzung unter Rennbelastung verhält.

Kühle Bedingungen und Reifentaktik in Portimao

Die Wetterbedingungen in Portimao sind aktuell sonnig und trocken, was die Reifenwahl der Teams beeinflusst. Bei einer Lufttemperatur von achtzehn Grad und einer Asphalttemperatur von zweiundzwanzig Grad fahren die meisten Piloten mit dem weichen Vorderreifen und der Medium-Mischung am Hinterrad. Nur wenige Fahrer entscheiden sich für Abweichungen, um den kühlen Bedingungen zu begegnen. Die großen Hersteller setzen auf bewährte Strategien, da die Temperaturen trotz der Sonneneinstrahlung relativ kühl bleiben.

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In der Moto2-Klasse setzt Senna Agius einen neuen Streckenrekord und überholt den bisherigen Bestzeitenträger im ersten freien Training. Er umrundete den Kurs in Portimao in einer Zeit von 1:40.959 Minuten und sicherte sich damit die Pole-Position für die weitere Konkurrenz. Alonso Lopez folgt mit fast einer halben Sekunde Rückstand auf Platz zwei, während Izan Guevara den dritten Platz belegt. Die Top zehn der Moto2 werden durch Barry Baltus und Aron Canet vervollständigt, wobei Daniel Holgado, Collin Veijer, David Alonso, Tony Arbolino und Ivan Ortola den Rest der Spitzengruppe bilden.

In der Moto3-Klasse dominiert David Almansa mit einer Bestzeit von 1:46.615 Minuten und sichert sich einen komfortablen Vorsprung von sieben Zehntelsekunden auf Maximo Quiles. David Munoz schließt als Dritter ab, gefolgt von Alvaro Carpe und Joel Kelso. Im Gegensatz zu anderen Klassen gab es in der Moto3 keine Stürze, was auf eine ruhige Session hindeutet. Die Top zehn der Moto3 komplettieren Joel Esteban, Marco Morelli, Rico Salmela, Guido Pini und Adrian Fernandez, wobei Manuel Gonzalez und Angel Piqueras nach eigenen Stürzen die Session beenden konnten.