Der überraschende Rücktritt von Marc Marquez trifft Ducati unvorbereitet - Kurz vor dem Valencia-Test droht ein Dominoeffekt - Auch das VR46-Team steht im Fokus

-Welt am Freitag in Valencia mit der Ankündigung überrascht, nach diesem Rennwochenende zurückzutreten. Nur Bruder Alex war in diese Gedanken eingeweiht. Gigi Dall'Igna erfuhr auch erst kurzfristig von der Marquez-EntscheidungDie beiden Brüder tauschten sich bereits Anfang Oktober beim Grand Prix von Japan darüber aus.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Marquez sein Karriereende schon beschlossen. Sein weiteres Umfeld wurde erst in Valencia darüber informiert. Wie Marquez in der Pressekonferenz verriet, erfuhr es sein Vater Julia am Mittwoch und seine Mutter Roser erst am Freitag, eine Stunde bevor er es der Weltöffentlichkeit mitteilte. Ducati hat von seinem Rücktritt erst am Donnerstagabend erfahren,"weil es an der Zeit war, es zu tun",Ducati-Teammanager Davide Tardozzi erklärt gegenüber:"Der Erste, dem er es gesagt hat, war Gigi, dann hat Gigi uns informiert.

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Aber wie auch immer, es war ein ziemlicher Schock.