Marquinhos tröstet Magalhaes nach verlorenem Champions-League-Finale

PSG-Kapitän Marquinhos zeigt Fairplay und tröstet seinen Teamkollegen Gabriel Magalhaes nach dem verlorenen Champions-League-Finale. Beide Brasilianer sind im WM-Kader und träumen von einem gemeinsamen Titelgewinn.

PSG -Kapitän Marquinhos tröstet seinen Teamkollegen Gabriel Magalhaes nach dem verlorenen Champions-League -Finale. Beide Brasilianer sind im WM-Kader und träumen von einem gemeinsamen Titelgewinn . Magalhaes hatte eine starke Partie absolviert und im Elfmeterschießen als fünfter und letzter Schütze die Verantwortung übernommen.

Seine missglückte Elfer-Schuss beendete das Finale für Arsenal, das in der 15. Saisonspiel der Königsklasse seine erste Niederlage erlitt. Die Londoner verpassten die absolute Krönung wenige Tage nach dem Titelgewinn in der Premier League und warten weiter auf ihren Premierentitel in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb. Champions-League -Saison ein und teilt sich die Bestmarke nun mit dem FC Barcelona.

Besonders in Erinnerung bleibt das 5:4-Spektakel im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Liverpool hatte 2018 zwar 47 Tore erzielt, allerdings fielen sechs davon in der Qualifikation und gehen daher nicht in die offizielle Uefa-Statistik ein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marquinhos Magalhaes PSG Champions-League WM Titelgewinn Fairplay

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

8.000 Polizisten sichern Champions-League-Finale in ParisParis wird zur Hochsicherheitszone: Mit 8.000 Polizisten und strengen Kontrollen soll das Champions-League-Finale friedlich bleiben...

Read more »

European League: Gollas Zwickmühle: Titel mit Flensburg, oder Champions League mit Melsungen?Im Halbfinale der European League trifft der Nationalmannschaftskapitän mit Flensburg auf seinen zukünftigen Club Melsungen.

Read more »

Kai Havertz jagt das Super-Triple: Champions League, Premier League und WM-Titel in einer SaisonKai Havertz vom FC Arsenal hat nach einer schweren Verletzung zu Beginn der Saison ein beeindruckendes Comeback gefeiert und steht nun vor dem Gewinn des Champions-League-Titels. Mit einem möglichen Triple aus Champions League, Premier League und WM könnte er zur Legende werden.

Read more »

Paris SG vs. Arsenal: Wer zeigt das Champions-League-Finale heute live im Free-TV?Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? Im Finale trifft Paris Saint-Germain auf den FC Arsenal – das Endspiel am 30. Mai läuft im Free-TV.

Read more »