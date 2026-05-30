Marquinhos zeigt beeindruckende Geste nach dem Elfmeterschießenspiel gegen Arsenal

PSG-Kapitän Marquinhos tröstet den Arsenal-Spieler Gabriel Magalhaes nach dessen Fehlschuss im Elfmeterschießenspiel. Die Geste zeigt, dass Marquinhos ein echter Gentleman ist.

PSG -Kapitän Marquinhos (32) zeigte eine beeindruckende Geste nach dem Elfmeterschießen spiel gegen Arsenal . Der Brasilianer tröstete den Arsenal -Spieler Gabriel Magalhaes (28) nach dessen Fehlschuss. Magalhaes hatte eine starke Partie absolviert und maßgeblichen Anteil daran, dass PSG wenig Ideen hatte, den Abwehrriegel der Gunners zu knacken.

Im Elfmeterschießen stellte sich der Brasilianer als fünfter und letzter Schütze der Verantwortung. Zwei seitliche Schritte, dann zwei normale, dann einige Trippel-Schritte - dann schoss er mit dem linken Fuß über das Tor. Sofort schlug er die Hände vors Gesicht, zog das Trikot hoch. Während zahlreiche PSG-Spieler um ihn herum jubelten, lief Marquinhos zu ihm, umarmte ihn.

Für Arsenal war es im 15. Saisonspiel der Königsklasse die erste Niederlage. Die Londoner verpassten wenige Tage nach dem Titelgewinn in der Premier League die absolute Krönung und warten weiter auf ihren Premierentitel in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb. PSG teilt sich nun die Bestmarke der meisten Tore in einer Champions-League-Saison mit dem FC Barcelona.

Besonders in Erinnerung bleibt das 5:4-Spektakel im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern München. Liverpool hatte 2018 zwar 47 Tore erzielt, allerdings fielen sechs davon in der Qualifikation und gehen daher nicht in die offizielle Uefa-Statistik ein. Marquinhos ist ein echter Gentleman, wie Arsenal-Spieler Martin Ödegaard lobte. Der Brasilianer ist wahrscheinlich der erfahrenste Spieler auf dem Platz und hat diese Momente schon von beiden Seiten erlebt.

Großer Respekt an ihn für die Geste und dafür, was für ein Mensch und Spieler er ist. Magalhaes und Marquinhos sind Teamkameraden in der brasilianischen Nationalmannschaft und träumen vom Gewinn der Königsklasse. Jetzt haben beide ein gemeinsames Ziel im Blick: den Gewinn des WM-Titels





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