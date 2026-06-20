Marshawn Lynch startet neue Karriere als Fotograf bei der WM 2026

Der frühere NFL-Star ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Fotograf unterwegs und reiht sich damit in eine Reihe von Sportstars ein, die nach ihrer aktiven Karriere hinter die Linse wechseln.

Marshawn Lynch hat eine neue Karriere als Fotograf gestartet. Der frühere NFL -Star ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 als Fotograf unterwegs und war bereits bei verschiedenen Sport veranstaltungen mit der Kamera im Einsatz.

Lynch reiht sich damit in eine Reihe von Sportstars ein, die nach ihrer aktiven Karriere hinter die Linse wechseln. Auch Turnerin Simone Biles und Basketballerin Caitlin Clark wurden in den vergangenen Monaten als akkreditierte Fotografinnen bei Profispielen gesichtet. Lynch, der in seiner NFL-Karriere über 10.000 Yards erlief und zwei Mal den Super Bowl erreichte, hat sich nach seinem Karriereende auch als Schauspieler versucht und ist Minderheitseigner der Seattle Kraken in der NHL





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