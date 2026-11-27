Neue DVDs der Woche: Marsupilami, Insidious: Out of the Further und House of the Dragon Staffel 3 im Test. Details zu Cast, Plot und Release-Daten.

Die neue Woche präsentiert drei markante Veröffentlichungen auf physikalischen Datenträgern. Am 3. Dezember erscheint der Horrorfilm " Insidious: Out of the Further" als DVD und Blu-ray. Eine Woche später folgt am 10. Dezember die dritte Staffel der HBO-Serie "House of the Dragon". Beide Titel sind Teil des Angebots von Plaion Pictures. Hinzu kommt der Film " Marsupilami", der auf der klassischen Comicvorlage basiert.

Plot und Technik im Marsupilami-Film

"Marsupilami" ist eine neue Leinwand-Adaption der bekannten belgisch-französischen Comic-Reihe. Der Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor Philippe Lacheau spielt den Zoowärter David. Sein zwielichtiger Boss Jeffrey, dargestellt von Jean Reno, betraut ihn mit einem geheimnisvollen Auftrag. David soll von Paris aus nach Südamerika reisen. Dort steigt er mit seiner Familie auf ein Kreuzfahrtschiff. Das Ziel ist der Transport eines "Pakets" nach Frankreich.

Also read Ohne Nebenkosten: Inna (34) testet nachhaltiges Wohnen im 90-Quadratmeter-Tiny-House

Jeffrey gibt David drei strikte Regeln mit. Das Paket darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Der Umgang mit der Fracht muss sehr behutsam erfolgen. Zudem ist bei der gesamten Aktion höchste Diskretion geboten. Diese Diskretion endet jedoch schnell, als das Paket irgendwie geöffnet wird. Ein kleines Marsupilami hüpft heraus.

Viele Menschen mit unterschiedlichsten Interessen interessieren sich für dieses exotische Geschöpf. Das Marsupilami ist stets auf Schabernack aus. Das führt auf dem Schiff zu einem tierischen Tohuwabohu. Bemerkenswert ist, dass in "Marsupilami" mehrheitlich nicht mit Computereffekten gearbeitet wurde. Stattdessen nutzte die Produktion klassische Animatronik-Technik.

Advertisement

Advertisement

Sechster Teil der Insidious-Reihe

"Insidious: Out of the Further" ist der sechste Teil der populären Horror-Reihe. Vor 16 Jahren begann alles mit dem Auftakt "Insidious". Eine junge Familie zog in ein verfluchtes Haus. Sie erlebte einige der haarsträubendsten Schreckmomente der modernen Horrorkino-Geschichte. Die Reihe spielte im Lauf der Jahre mit relativ bescheidenen Mitteln über 700 Millionen Dollar ein. Sie hat sich längst als eigenständige Marke etabliert.

Drei Jahre nach "Insidious: The Red Door" aus dem Jahr 2023 geht das Franchise unter Leitung der Produzenten James Wan und Jason Blum in die sechste Runde. Die junge Mutter Gemma, gespielt von Amelia Eve, bezieht mit ihrer Tochter das Haus, in dem sie selbst aufgewachsen ist. Dort entdeckt sie die Fähigkeit, in das Ewigreich zu reisen.

Das Ewigreich ist eine Parallelwelt im "Insidious"-Universum. Darin sind die gequälten bösen Geister von Verstorbenen gefangen. Sie warten darauf, ein Schlupfloch in die reale Welt zu finden. Die Folgen für Gemma sind fatal. Bei ihrer Rückkehr bringt sie etwas mit, das besser im Reich der Toten verblieben wäre.

Besetzung und Charaktere im Horrorfilm

Neben Neuzugang Amelia Eve gehört Lin Shaye zum Cast. Als Elise Rainier ist sie seit 2010 ein festes Mitglied der Filmreihe. Patrick Wilson hingegen wirkt nicht mehr mit. Er war lange einer der Hauptdarsteller. Beim fünften Film war er sogar als Regisseur tätig.

Die Veröffentlichung am 3. Dezember markiert den Einstieg in diese neue Ära der Franchise. Fans können die physischen Medien bei spezialisierten Händlern vorbestellen. Die Geschichte knüpft direkt an die vorherigen Ereignisse an.

Advertisement

Advertisement

Politische Konflikte in House of the Dragon

Nach dem Cliffhanger der zweiten Staffel geht der Targaryen-Bürgerkrieg in der dritten Staffel in seine entscheidende Phase. Die Veröffentlichung ist für den 10. Dezember geplant. Was in George R. R. Martins Romanvorlage "Fire & Blood" aus dem Jahr 2018 "Der Tanz der Drachen" genannt wird, beginnt hier. Dieser Abschnitt läutet den Niedergang des Hauses Targaryen ein.

In der ersten Staffel stirbt König Viserys. Sein Erbe ist ein vergiftetes Vermächtnis. Zwei Frauen stehen im Mittelpunkt. Diese waren einst beste Freundinnen. Nun sind sie erbitterte Feindinnen. Die dritte Staffel vertieft diese Konfliktlinie.

Prinz Daemon, gespielt von Matt Smith, hat blutige Pläne. Er richtet diese gegen Alicent und ihre Unterstützer. Die Serie wird von HBO produziert. Plaion Pictures vermarktet die Veröffentlichung in Deutschland. Die Serie etabliert sich als eine der erfolgreichsten Fantasy-Adaptionen des aktuellen Fernsehens.

Verfügbarkeit und Konsum der Medien

Die genannten Titel bieten unterschiedliche Genres für Sammler. "Marsupilami" richtet sich an Familien und Comic-Fans. "Insidious" spricht Horror-Enthusiasten an. "House of the Dragon" bedient das Interesse an epischer Fantasy. Alle drei Veröffentlichungen sind ab den genannten Terminen im Handel erhältlich.

Sammler können die Discs in verschiedenen Formaten kaufen. Standard-DVDs sind ebenso verfügbar wie Blu-rays. Die Qualität der Bilder und Töne variiert je nach gewähltem Format. Fans sollten die Veröffentlichungsdaten im Blick behalten. Die physische Medienbranche bietet weiterhin Exklusivmaterial für treue Kunden.