Martín Demichelis als möglicher Nachfolger für Julian Nagelsmann bei RB Leipzig im Gespräch

Argentinischer Trainer könnte RB Leipzig übernehmen. spanische Medien berichten von möglichem Wechsel von RCD Mallorca. Demichelis' Karriere und aktuelle Situation analysiert.

In der deutschen Bundesliga gibt es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des argentinischen Trainers Martín Demichelis . Spanischen Medienberichten zufolge plant der 45-Jährige, RCD Mallorca zu verlassen.

Die Sportzeitung Marca berichtet, dass der Abschied des ehemaligen Bayern-Spielers in den letzten Stunden bereits besiegelt worden sein soll. Demichelis hatte Mallorca im März übernommen, um den Klub vor dem Abstieg zu retten. Dieses Ziel verfehlte er zwar, dennoch verlängerte er seinen Vertrag bis 2028 - angeblich mit einer Ausstiegsklausel. Sollte er Mallorca verlassen, könnte er nach Informationen der Spanier Julian Nagelsmann bei RB Leipzig ersetzen.

Nagelsmanns Zukunft in Leipzig ist derzeit unklar. Nach Platz drei in der Bundesliga, der Champions-League-Qualifikation und dem bewältigten Umbruch wirkte sie zunächst wie eine Selbstverständlichkeit. Doch hinter den Kulissen wird viel geredet. BILD berichtet, dass Nagelsmann die Spiele entspannt im Malaysia-Urlaub bei rund 30 Grad verfolgte.

Doch schon kommende Woche kehrt er zurück und dann soll es Gespräche mit Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer geben. Erst danach könnte über einen möglichen Nachfolger diskutiert werden. Innerhalb des Klubs gibt es unterschiedliche Meinungen. Schäfer macht seit Wochen keinen Hehl daraus, dass er den Vertrag mit Nagelsmann verlängern möchte.

Er kann die Arbeit des Trainers gut beurteilen, erlebt ihn und die Mannschaft täglich. Aus der Red-Bull-Zentrale in Fuschl sind jedoch immer wieder kritische Stimmen zu hören. Sky berichtet von Gerüchten, dass eine Trennung noch in diesem Sommer nicht ausgeschlossen sei. Demnach soll auch Global-Sportboss Jürgen Klopp diese Möglichkeit befürworten.

Für Demichelis wäre ein Engagement in Leipzig die nächste Station seiner Trainerkarriere. Seine Laufbahn an der Seitenlinie begann er bei den Bayern. Dort betreute er zunächst die U19, später die zweite Mannschaft. Als Spieler feierte Demichelis mit dem FC Bayern große Erfolge.

Von 2003 bis 2010 gewann er mit den Münchnern viermal die deutsche Meisterschaft. Nach seiner Zeit im Nachwuchs- und Amateurbereich der Bayern trainierte er später River Plate in Argentinien. Dort holte er den Meistertitel und die Supercopa. Es folgte eine Station beim mexikanischen FC Monterrey, die dramatisch endete.

Im Viertelfinale der Liga-Play-offs verlor seine Mannschaft trotz Hinspiel-Führung knapp, woraufhin Demichelis Monterrey verlassen musste. Ob er tatsächlich nach Leipzig wechseln wird, bleibt abzuwarten





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