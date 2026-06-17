Martín Demichelis vor Wechsel zu RB Leipzig - Hohe Kosten durch Trainerwechsel

RB Leipzig steht vor einem Trainerwechsel: Martín Demichelis soll Ole Werner ersetzen. Die Kosten für Abfindungen, Ausstiegsklausel und neue Gehälter belaufen sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag und könnten die Kaderplanung beeinträchtigen.

Martín Demichelis (45) könnte kurz vor einem engagement als Cheftrainer von RB Leipzig stehen. Nach BILD-Informationen sind nur noch wenige Details zu klären, die Verpflichtung gilt nur noch als Formsache.

Der Argentinier, aktuell noch bei RCD Mallorca unter Vertrag, soll seine Ausstiegsklausel ziehen wollen. Sein geplanter Auftritt als TV-Experte für DAZN Spanien beim Spiel von Lionel Messi gegen Algerien wurde kurzfristig abgesagt, was als weiteres Indiz für den bevorstehenden Wechsel gewertet werden kann. RCD Mallorca hat mit Luis Carrión (47) bereits einen möglichen Nachfolger im Blick, dessen Verpflichtung jedoch von den Entwicklungen in Leipzig abhängt. Parallel dazu steht die Freistellung des aktuellen RB-Trainers Ole Werner an.

Nach Informationen der BILD soll Werner, der gerade aus dem Malaysia-Urlaub zurückgekehrt ist, am Donnerstag seine Kündigung erhalten. Die Abfindungskosten für Leipzig sind erheblich: Werner stehen bis Vertragsende im Sommer 2027 noch geschätzt 2,5 Millionen Euro Gehalt zu. Hinzu kommen drei Co-Trainer - Patrick Kohlmann (43), Tom Cichon (50) und Jan Zimmermann (46) - für die zusammengerechnet etwa eine Million Euro fällig wird. Das gesamte Quartett müsste also mit rund 3,5 Millionen Euro abgefunden werden.

Die Gesamtkosten für den Trainerwechsel summieren sich schnell auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Neben den Abfindungen für das bisherige Trainerteam fallen die Ausstiegsklausel für Demichelis bei Mallorca (ca. 3 Millionen Euro) sowie das künftige Gehalt für Demichelis und sein eigenes Trainerteam an. Für die kommende Saison allein fallen dadurch voraussichtlich rund 10 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten an. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (42) hatte diesen Posten vermutlich nicht im ursprünglichen Budget eingeplant.

Diese ungeplanten Ausgaben dürften spürbare Auswirkungen auf die weiteren Kaderplanungen von RB Leipzig im anstehenden Sommer haben, da finanzieller Spielraum möglicherweise eingeschränkt wird. Die Verpflichtung von Demichelis wird damit zu einer finanziellen Belastung, die den Verein vor neue Herausforderungen stellt





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