Martínez feiert Europapokal-Triumph trotz gebrochener Finger

Emiliano Martínez hat das Europapokal-Finale gegen Freiburg trotz eines gebrochenen Fingers mit einem starken Auftritt bewiesen. Er verletzte sich beim Aufwärmen kurz vor dem Anpfiff und musste noch vor Spielbeginn behandelt werden. Trotz der Verletzung hielt er seinen Kasten sauber und zeigte eine starke Leistung. Martínez war stolz darauf, Aston Villa zu verteidigen und feierte den historischen Erfolg mit seinen Teamkollegen. Der Keeper hatte zuvor bereits alle Finalspiele seiner Karriere gewonnen, darunter ein WM-Finale, zwei Copa-América-Endspiele, das FA-Cup-Finale und jetzt auch das Europa-League-Finale. Die Verletzung könnte in Argentinien jedoch Sorgen auslösen, da der Keeper für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verantwortlich ist. Martínez will mit dem Team den Titel verteidigen.

Der argentinische Torwart Emiliano Martínez hat das Europapokal - Finale gegen Freiburg trotz eines gebrochenen Fingers mit einem starken Auftritt bewiesen. Er verletzte sich beim Aufwärmen kurz vor dem Anpfiff und musste noch vor Spielbeginn behandelt werden.

Trotz der Verletzung hielt er seinen Kasten sauber und zeigte eine starke Leistung. Martínez war stolz darauf, Aston Villa zu verteidigen und feierte den historischen Erfolg mit seinen Teamkollegen. Der Keeper hatte zuvor bereits alle Finalspiele seiner Karriere gewonnen, darunter ein WM-Finale, zwei Copa-América-Endspiele, das FA-Cup-Finale und jetzt auch das Europa-League-Finale. Die Verletzung könnte in Argentinien jedoch Sorgen auslösen, da der Keeper für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko verantwortlich ist. Martínez will mit dem Team den Titel verteidigen





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Emiliano Martínez Aston Villa Europapokal Finale Gebrochenen Finger

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