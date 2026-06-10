Martí Pàrraga: Elfjähriges Ausnahmetalent wechselt von Espanyol zu Barça

Der elfjährige Martí Pàrraga, ein außergewöhnliches Talent im spanischen Nachwuchsfußball, verlässt Espanyol Barcelona und schließt sich dem Stadtrivalen FC Barcelona an. Mit Techniken wie Rabona-Elfmeter und Freistoßtoren beeindruckt er weit über sein Alter hinaus.

Martí Pàrraga , ein elfjähriger Fußballspieler aus Mataró, sorgt in der spanischen Nachwuchsszene für Aufsehen. Der Linksfuß, der für seine außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten bekannt ist, wechselt von Espanyol Barcelona zum großen Stadtrivalen FC Barcelona.

Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Schritt in seiner jungen Karriere und zeigt das enorme Potenzial, das ihm von Trainern und Scouts gleichermaßen bescheinigt wird. Pàrraga beherrscht Techniken, die normalerweise Profis vorbehalten sind - wie etwa den Rabona-Elfmeter, bei dem er den Ball mit dem Schussbein hinter dem Standbein kreuzt. Solche Aktionen lassen selbst erfahrene Beobachter staunen. Der Wechsel wurde zunächst von Radio Marca gemeldet und später von der Sportzeitung SPORT bestätigt.

Die außergewöhnlichen Leistungen von Martí Pàrraga sind das Ergebnis harter Arbeit und eines besonderen Talents. In der vergangenen Saison erzielte er bei Espanyol 19 Tore in offiziellen Spielen, nachdem er in den Jahren zuvor 22, 30 und 26 Treffer erzielt hatte. In seiner ersten Spielzeit bei Espanyol traf er sogar 23-mal in 21 Partien. Der Journalist José Agustín Gómez von Onda Cero hebt hervor, dass Pàrragas Spielintelligenz weit über seinem Alter liegt.

Er entscheide im richtigen Moment, ob er passt, dribbelt oder selbst abschließt - eine Reife, die in der U12 äußerst selten ist. Bei Espanyol spielte er sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf der Außenverteidigerposition. Bei Barcelona wird er voraussichtlich auf dem Großfeld im zentralen Mittelfeld oder auf der Außenbahn eingesetzt werden. Sein linker Fuß erlaubt ihm Aktionen, die Trainer und Scouts gleichermaßen begeistern.

Der Abgang von Martí Pàrraga ist für Espanyol ein bedeutender Verlust. Der Verein hatte ihn 2021 von Cirera geholt, wo er bereits als Talent aufgefallen war. Nun wechselt er zum Stadtrivalen, um sich weiterzuentwickeln. Bei der spanischen U12-Meisterschaft war Pàrraga der einzige Spieler seines Jahrgangs im katalanischen Aufgebot, das den Titel holte.

Im Turnier erzielte er einen Freistoßtreffer gegen Aragón. Sein neuer Verein, der FC Barcelona, ist bekannt für seine hervorragende Jugendarbeit, und Pàrraga wird als einer der vielversprechendsten Talente der Akademie angesehen. Die Zukunft des Elfjährigen scheint vielversprechend, und viele Experten trauen ihm zu, in die Fußstapfen großer Spieler zu treten. Sein Wechsel ist nicht nur für ihn persönlich eine Zäsur, sondern auch ein Zeichen für die Intensität des Talentwettbewerbs im katalanischen Fußball





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