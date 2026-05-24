Marta Kostjuk, eine ukrainische Tennisspielerin, hat ihren Lebensunterhalt in Frankreich fortgesetzt und bei den French Open die nächste Runde vorgecheckt. Derzeit kämpft aber ihr Land, ihre Heimat, mit der russischen Aggression und den Auswirkungen des Angriffskrieges, was sich in ihrer Motivation widerspiegelt, indem sie den Kampf für ihre Nation immer wieder hervorhebt. Cartjuk, die aus Kiew stammt, war jedoch bereits zwölfmal in einem Turnier siegreich und hat die Chance, den Roland Garros-Titel zu gewinnen.

Die Ukraine rin Marta Kostjuk hat bei den French Open in die nächste Runde vorgechadet. Die Ereignisse in ihrer Heimat belasten sie aber sehr. Nach ihrer Siegesserie auf Sand ließ sie in der Begegnung gegen die gebürtige Russin Oksana Selekhmeteva ein Augengegenüber.

Sie erzählte, 'Heute Morgen ist nur 100 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt eine Rakete eingeschlagen.

' In Roland Garros, dem Höhepunkt der Sandplatzsaison, hat sie erstmals die Chance, einen Titel zu gewinnen. Derzeit ist sie bereits Zwölfmal im selben Turnier siegreich. Ihre Gedanken und ihr ganzes Herz waren bei den Menschen in der Ukraine. Sie weigert sich, nach jedem Spiel mit russischen Spielerinnen, die Handlichkeit für einen Handschlag zu verweigern, was bereits seit dem Angriffskrieg 2022 anstattet.

Ihre Rolle als Botschafterin hat sie jedoch nicht lakonisch, sondern trägt dazu bei, an die Tragödie in ihrer Heimat hinzuweisen





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