Marta Kostyuk bricht in Tränen aus, nachdem sie den French Open gewonnen hat, aber die Ereignisse in ihrer Heimatstadt Kiew gehen nur 100 Meter vom Haus ihrer Eltern entfernt

Marta Kostyuk, die Nummer 15 der Welt, hat den French Open gewonnen, aber die Ereignisse in ihrer Heimatstadt Kiew gehen nur 100 Meter vom Haus ihrer Eltern entfernt. Sie bricht in Tränen aus und spricht über ihre Gefühle und Gedanken.

Eine Rakete schlug nur 100 Meter vom Haus ihrer Eltern entfernt ein – doch Marta Kostyuk (23) trat trotzdem an. Die ukrainische Tennisspielerin gewann in der 1.

Runde des French Open gegen die Spanierin Oksana Selekhmeteva (23) 6:2, 6:3. Beim Interview danach brach sie in Tränen aus. Die Nummer 15 der Welt: "Ich bin heute unglaublich stolz auf mich. Ich glaube, es war eines der schwierigsten Matches meiner Karriere.

Heute Morgen zerstörte eine Rakete, nur 100 Meter vom Haus meiner Eltern entfernt, ein Gebäude. Es war ein sehr schwieriger Morgen für mich.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marta Kostyuk French Open Oksana Selekhmeteva Rakete Kiew Russland Spanien Ukrainische Profis Repressalien Familienangehörige Wartung Emotionale Belastung Schwierige Karriere Familien Schwester Großmutter Haus Rakete Wartung Familienangehörige Emotionale Belastung Schwierige Karriere Familien Schwester Großmutter Haus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nadiia Kostyuk gewinnt French Open, spricht über russische AggressionDie ukrainische Profispielerin Nadiia Kostyuk spricht im French Open-Interview über den russischen Angriff auf ihre Heimat und fordert, dass der Krieg in der Ukraine nicht in Vergessenheit gerät.

Read more »

Ukrainerin weint vor Presse: Russen-Rakete schlägt nahe Elternhaus von Tennisspielerin Marta Kostjuk einDie ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk gewinnt ihr Auftaktmatch bei den French Open, bricht aber nach der Nachricht über einen Raketeneinschlag nahe ihres Elternhauses in Tränen aus.

Read more »

Ukrainerin weint vor Presse: Rakete schlägt nahe Elternhaus von Tennisspielerin Marta Kostjuk einDie ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk gewinnt ihr Auftaktmatch bei den French Open, bricht aber nach der Nachricht über einen Raketeneinschlag nahe ihres Elternhauses in Tränen aus.

Read more »

Dramatischer Grund: Tennis-Star bricht nach Sieg bei French Open in Tränen ausMarta Kostyuk gewinnt ihr Auftaktmatch bei den French Open. Doch danach bricht die Ukrainerin in Tränen aus – wegen eines Raketenangriffs nur 100 Meter

Read more »