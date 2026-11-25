Martha Firestone Ford, die langjährige Besitzerin der Detroit Lions, ist tot. Mit 101 Jahren hinterlässt sie ein einzigartiges Vermächtnis in der NFL-Geschichte.

Die Sport welt trauert um eine ihrer prägendsten und最具影响力 Persönlichkeiten: Martha Firestone Ford. Die langjährige Besitzerin und Kopf der Detroit Lions ist im Alter von hundertein Jahren gestorben.

Ihr Tod markiert das Ende einer Ära, die durch außergewöhnlichen Einfluss, unkonventionelle Führungsstile und eine tiefe Verbindung zur Geschichte der National Football League geprägt war. Noch am 1. November war die Milliardärin persönlich im Stadion anwesend, um den knappen 19:15-Sieg ihrer Mannschaft gegen die Minnesota Vikings zu verfolgen. Dieses Engagement zeigt, dass sie auch in hohem Alter nicht an der Seite ihres geliebten Teams stand.

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Nun verstarb sie friedlich zu Hause, umgeben von ihren zahlreichen Familienmitgliedern. Der Klub selbst veröffentlichte eine ergreifende Stellungnahme, in der betont wurde, dass Ford in mehr als sechs Jahrzehnten eine treue und feste Größe für die Franchise gewesen sei. Sie teilte nicht nur die Geschichte, sondern auch die Traditionen und den Geist des Footballsports in Detroit. Ihre Präsenz war ein Symbol der Kontinuität und des Stolz, den das Team in schwierigen und erfolgreichen Zeiten verkörperte.

Ein Leben zwischen Firestone und Ford

Die Familiengeschichte der verstorbenen Unternehmerin ist fast unglaublich und verbindet zwei der größten Industriedynastien Amerikas. Ihr Großvater Harvey Firestone gründete den gleichnamigen Reifenhersteller, während ihr Ehemann William Clay Ford Senior, der im Alter von 88 Jahren verstarb, der Enkel des legendären Autobauers Henry Ford war. Ihre Hochzeit im Jahr 1947 wurde landesweit als die Verbindung zweier amerikanischer Industrie-Kolosse gefeiert. Gemeinsam kauften sie im Jahr 1963 die Detroit Lions.

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Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2014 übernahm Martha die Kontrolle über das Football-Team - und das mit bereits 88 Jahren. Die meisten Beobachter hatten erwartet, dass sie die Leitung an ihren Sohn William Clay Ford Jr. übergeben würde, der heute 69 Jahre alt ist. Doch der Spitzname Stoney, den sie bereits aus ihren College-Tagen trug, verlieh ihr jene Härte, die für eine erfolgreiche Übernahmephase nötig war.

Sie führte die Franchise sechs Jahre lang mit einer sehr handfesten und oft als hart empfundenen Disziplin. Als die Detroit Lions im Jahr 2015 einen schwachen Saisonstart hinlegten, feuerte sie im November mit insgesamt 90 Jahren sowohl Präsident Tom Lewand als auch General Manager Martin Mayhew. Sie wollte keine Ausreden mehr hören und forderte Transparenz und Ergebnisse. Ihre Botschaft an die Fans war klar: Das Team müsse besser werden, härter kämpfen und vor allem gewinnen.

Konflikte mit der NFL und Goodell

Diese Entschlossenheit führte sogar dazu, dass sich die kleine Frau mit ihrer charakteristischen großen Sonnenbrille im Jahr 2015 direkt mit dem mächtigen NFL-Commissioner Roger Goodell anlegte. Grund für diesen Konflikt war eine Schiedsrichter-Entscheidung bei einer Niederlage gegen die Seattle Seahawks, mit der sie nicht zufrieden war. Sie stellte den Liga-Boss zur Rede, was mediale Wellen schlug. Am Ende war es Goodell, der sich bei ihr entschuldigte, ein historisches Signal für den Respekt, den sie genoss.

Goodell und seine Frau Jane würdigten sie in einem gemeinsamen Nachruf als etwas ganz Besonderes. Sie setzten sich leidenschaftlich für ihre Familie, die Spieler, die Fans und die Stadt Detroit ein. Eine Anekdote unterstreicht ihre Herzlichkeit: Als der General Manager der New York Giants, Ernie Accorsi, ihr bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer helfen sollte, zögerte er, weil er sich um seinen Hund sorgte. Firestone Ford schickte daraufhin den Firmen-Jet, um den Hund abzuholen.

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Familie und Nachfolge bei den Lions

Sie hinterlässt vier Kinder, 14 Enkel und 17 Urenkel. Ihre zweitälteste Tochter Sheila Ford Hamp übernahm 2020 die Führung des Teams und führt nun das Erbe ihrer Mutter fort, wobei die Leidenschaft für den Footballsport und die Verbundenheit mit der Stadt Detroit unverändert bleiben.