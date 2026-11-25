Martha Firestone Ford, langjährige Besitzerin der Detroit Lions, ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Die Familie und der NFL-Klub trauern um eine Pionierin.

Martha Firestone Ford, die jahrzehntelang die Geschicke der Detroit Lions bestimmte und als Ehrenvorsitzende des NFL -Franchises agierte, ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Der Tod der langjährigen Besitzerin wurde am Dienstagabend in einer offiziellen Stellungnahme bekannt gegeben. Sie starb in der Atmosphäre ihrer Heimat, umgeben von ihren Angehörigen und im Kreis ihrer Familie, wie das Management des Teams mitteilte.

Tod der NFL-Ehrenvorsitzenden bekannt

Die Detroit Lions bestätigten am Dienstagabend den Tod ihrer langjährigen Besitzerin und Ehrenvorsitzenden. Martha Firestone Ford wurde 101 Jahre alt. Ihr Ableben erfolgte am Dienstagabend zu Hause, wo sie von ihrer Familie umsorgt wurde. Die Nachricht bestätigt das Ende einer Ära, die mehr als sechs Jahrzehnte die Geschichte der Franchise prägte. Die Familie bat um Respekt vor der Trauerzeit und der persönlichen Intimität des Moments.

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60 Jahre Führung der Detroit Lions

Martha Firestone Ford war über sechs Jahrzehnte hinweg ein zentraler Bestandteil der Detroit Lions. Zusammen mit ihrem Ehemann William Clay Ford übernahm das Ehepaar 1963 die vollständige Kontrolle über das Franchise. Diese Übernahme markierte den Beginn einer langen und einflussreichen Führungsära im nordamerikanischen American Football. Nach dem Tod ihres Mannes William Clay Ford im Jahr 2014 führte Martha Firestone Ford den Klub allein weiter. Sie übernahm die Verantwortung vollständig, bis sie im Jahr 2020 formell in den Ruhestand ging. Trotz des offiziellen Ruhestands blieb sie eng mit den Geschäften verbunden und unterstützte ihre vier Kinder, die inzwischen die operative Verantwortung im Familienunternehmen tragen.

Nachfolge und soziale Initiativen

Ihre Kinder Sheila Ford Hamp, Martha Ford Morse, William Clay Ford Jr. und Elizabeth Ford Kontulis haben die Führung der Organisation übernommen. Sheila Ford Hamp fungiert derzeit als Principal Owner und Chair des Franchises. Martha Firestone Ford unterstützte diese Generation des Familienunternehmens stark. Im Januar 2019 starteten die Detroit Lions gemeinsam mit Martha Firestone Ford und ihren Spielern die Initiative Detroit Lions Inspire Change. Diese Kampagne widmete sich explizit der Förderung sozialer Gerechtigkeit in der Stadt Detroit. Darüber hinaus engagierte sie sich über lange Jahre als Treuhänderin von Henry Ford Health. Ihr Engagement galt zahlreichen gemeinnützigen Organisationen, die sich speziell für die Rechte und das Wohlergehen von Frauen und Kindern einsetzen.

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Letzte Spiele und familiäres Erbe

Trotz ihres hohen Alters blieb Martha Firestone Ford dem Sport treu verbunden. Laut offiziellen Angaben des Klubs besuchte sie auch in der aktuellen Saison, in der sie 101 Jahre alt wurde, noch Spiele ihres Teams. Dies unterstreicht ihre lebenslange Leidenschaft für die Detroit Lions. Sie hinterlässt ein großes familiäres Erbe. Zu ihren Hinterbliebenen zählen vier Kinder, vierzehn Enkelkinder und siebzehn Urenkel. Die Familie steht im Mittelpunkt des Gedenkens an eine Frau, die die NFL-Geschichte maßgeblich mitgestaltete.

Gedenken vor dem Thanksgiving-Spiel

Die Detroit Lions planen ein öffentliches Gedenken für die verstorbene Ehrenvorsitzende. Medienberichten zufolge werden die Lions sie vor dem Spiel gegen die Chicago Bears offiziell ehren. Dieses Tribute wird in den Rahmen eines traditionsreichen Spiels eingebettet. Das Thanksgiving-Spiel findet am Donnerstag in Detroit statt. Es ist ein klassisches Ereignis im Kalender der NFL, das oft besondere Zeremonien und Ehrungen beherbergt. Die Ehrung von Martha Firestone Ford wird in diesem Kontext stattfinden. Damit wird ihre unverzichtbare Rolle in der Geschichte der Organisation gewürdigt. Die Fans und die Öffentlichkeit können in den kommenden Tagen den Detroit Lions beitreten, um der verstorbenen Besitzerin die letzte Ehre zu erweisen.