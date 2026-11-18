Martha Kleedorfer der Berliner Linken stellt sich hinter die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde. Dies erschwert den Ausschluss aus der Fraktion und Gefahrdet die Koalitionsverhandlungen in Berlin entscheidend.

Martha Kleedörfer, die stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei, hat eine umfassende Unterstützung für die als israelfeindlich kritisierte Abgeordnete Vanessa Emde bekundet. In einem öffentlich verbreiteten Video erklärte die 28-jährige Politikerin, dass sie die politischen Standpunkte von Emde teilt und diese gegen eine als massiv empfundene mediale Attacke in Schutz nimmt. Dieser offene Befehl an die parteiinterne Diskussion trifft auf einen Zeitpunkt, an dem die Ausgrenzung der 45-jährigen Fraktionskollegin bereits beschlossen war, aber noch nicht endgültig vollzogen wurde. Kleedörfer sieht sich in ihrer Position durch die eigene Führung der Partei im Stich gelassen und wirft dieser ein großes Versäumnis vor, die Vorwürfe gegen Emde nicht früher und schärfer zurückgewiesen zu haben.

Politische Positionen und EinStaatenLoesung

Im Zentrum der kontroversen Äußerungen steht die Forderung nach einer demokratischen Ein-Staaten-Lösung, welche Martha Kleedörfer ausdrücklich mitträgt. Sie begründet dies mit der Überzeugung, dass Israel nicht länger als eigenständiger Staat bestehen soll. Stattdessen fordert sie die Schaffung eines einzigen Staates Palästina zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. In diesem Modell wäre das Leben von Juden erlaubt, was sie als entscheidendes Zugeständnis darstellt. Diese Haltung widerspricht direkt dem offiziellen Beschluss ihrer eigenen Partei, die sich strikt für die Zwei-Staaten-Lösung einsetzt. Damit stellt sich Kleedörfer nicht nur hinter die Person Emde, sondern auch gegen das programmatische Fundament der Berliner Linken.

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Interner Machtkampf und Fraktionsausschluss

Der Konflikt eskaliert im Rahmen eines laufenden Verfahrens zur Abwahl von Vanessa Emde aus der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Der Fraktionsvorstand, dem auch Martha Kleedörfer angehört, hat bereits am vergangenen Montag den Antrag auf den Ausschluss ihrer Kollegin beschlossen. Die gesamte Fraktion mit ihren 44 Mitgliedern wird voraussichtlich am 24. November über diesen Schritt abstimmen. Für die Mehrheit von Emde sind mindestens 30 Stimmen erforderlich. Die Unterstützung durch eine Stellvertreterin der Parteispitze erschwert die Koalitionsbildung erheblich, da sie zeigt, dass die Angelegenheit in der Führungsebene noch nicht entschieden ist.

Koalitionsgespraeche und SPD-Forderungen

Außerhalb der Linkspartei gewinnt die Affäre um die Abgeordnete zunehmend an politischer Sprengkraft. Insbesondere die geplanten Koalitionsverhandlungen für eine rot-grün-rote Regierung in Berlin geraten durch diese Entwicklung unter starken Druck. Steffen Krach, der Landesvorsitzende der SPD, hat klarstellende Forderungen an die Linke gestellt. Er verlangt vor Abschluss der Koalitionsgespräche absolute Klarheit darüber, welche Konsequenzen die Linkspartei im Fall Emde ziehen wird. Ohne eine einwandfreie Klärung dieser Frage sieht sich Krach nicht in der Lage, seiner Partei zu empfehlen, dem kommenden Koalitionsvertrag zuzustimmen.

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Mediale Strategie und Parteikritik

Martha Kleedörfer charakterisiert die öffentliche Debatte um Vanessa Emde als eine wahnsinnige Pressekampagne, die ihrer Meinung nach haltlos ist. Sie interpretiert diese Berichterstattung als eine strategische Inszenierung, die sowohl aus bürgerlichen als auch aus rechten politischen Lagern stammt. Ziel sei es, die Partei von Teilen ihrer eigenen Wählerschaft zu trennen. Indem sie die Vorwürfe gegen Emde als politisch motiviert abtut, versucht Kleedörfer, den Fokus von den konkreten inhaltlichen Differenzen auf die mediale Aufarbeitung zu verlagern. Ihre Kritik an der eigenen Parteiführung zielt darauf ab, diese als zu nachgiebig gegenüber äußeren Druckkräften darzustellen.

Zukunftsaussichten und politische Konsequenzen

Die aktuelle Entwicklung markiert einen entscheidenden Wendepunkt im internen Machtkampf innerhalb der Berliner Linken. Die offene Rückendeckung durch eine Vize-Chefin zeigt, dass die Spaltung in der Partei tiefer reicht als ursprünglich angenommen. Für Vanessa Emde bedeutet dies politische Luft zum Atmen, während für die Koalitionspartner die Unsicherheit über die Stabilität der neuen Regierung wächst. Die Abstimmung am 24. November wird nicht nur über das Schicksal einer Abgeordneten entscheiden, sondern auch über die politische Handlungsfähigkeit der Linkspartei in Berlin. Die Situation bleibt dynamisch, und alle Parteien befinden sich in einer Phase intensiver Abwägung.