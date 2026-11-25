Martha Kleedorfer sichert Vanessa Emde zu, trotz deren Auschluss aus der Linken-Fraktion. Dies erschwert Koalitionspläne von SPD und GRÜNEN in Berlin erheblich.

Die Debatte um eine mögliche Koalition der Berliner Verwaltung nach den kommenden Wahlen hat eine neue, unerwartete Wendung erhalten. Während die Berliner SPD und die GRÜNEN seit Wochen suggerieren, der Ausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde aus der Fraktion der Linken würde den Weg für eine regierungsfähige Zusammenarbeit freimachen, widersetzt sich die Parteispitze der Linken dieser Interpretation deutlich. Martha Kleedorfer, die stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner Linkspartei, hat sich offen hinter Emde gestellt und damit die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung gedämpft. Kleedorfer, die als eine der einflussreichsten Beraterinnen der Bürgermeister-Kandidatin der Linken, Elif Eralp, gilt, nutzt ihre Plattform, um die Linie der Fraktion zu verteidigen und die Kritik an deren Umgang mit umstrittenen Abgeordneten zu rechtfertigen.

Kleedorfer unterstuetzt Emde trotz Ausschluss

Martha Kleedorfer hat klarstellen lassen, dass der politische Weg der Fraktion durch den Ausschluss von Vanessa Emde nicht grundlegend geändert wird. Emde, die als sehr radikal in ihrer Haltung gegenüber Israel und der israelischen Regierung gilt, wurde von der Fraktion ausgeschlossen, doch Kleedorfer sieht in dieser Maßnahme kein Zeichen der Abgrenzung von judenfeindlichen Tendenzen. Stattdessen argumentiert sie, dass Emde als politische Figur weiterhin die Interessen ihrer Wähler in ihrem arabisch geprägten Wahlbezirk vertritt. Die Vize-Chefin der Linken in Berlin macht keinen Hehl daraus, dass sie Emdes Anti-Israel-Positionen teilt und diese als legitimen Teil des politischen Spektrums innerhalb der Partei ansieht.

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Indem Kleedorfer Emde öffentlich unterstützt, signalisiert sie, dass die Fraktion die Kritik an Emdes Rhetorik nicht als Verpflichtung zur ideologischen Neuausrichtung versteht. Sie weist darauf hin, dass Emde fanatisch im Kampf gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt engagiert ist und genau weiß, wie diese Haltung in ihrem Wahlkreis auf Zustimmung stößt. Für Kleedorfer ist dies kein Grund zur Besorgnis, sondern ein Beleg für die politische Relevanz ihrer Kandidatin in einem bestimmten Segment der Wählerschaft. Diese Haltung erschwert es SPD und GRÜNEN, den Ausschluss Emdes als ausreichendes Zeichen für eine demokratiefeste Politik der Linken zu werten.

Skeptizismus gegen Koalition mit der Linken

Die SPD und die GRÜNEN hatten gehofft, dass der Austritt Emdes ein klares Signal gegen Extremismus und Antisemitismus sendet. Doch Kleedorfers Positionierung lässt diese Hoffnung aufkommen, dass sie getäuscht werden. Sie sieht den Ausschluss Emdes nicht als Erfolg, sondern als politischen Akt, der die Loyalität der Basis zur Partei stärkt. In ihren Augen ist Emde ein Martyrium, das die Identität der Fraktion unterstreicht. Daher ist es für die anderen Parteien schwierig, diese Maßnahme als echten Bruch mit der Vergangenheit zu interpretieren. Die Kritik an der Linken bleibt bestehen, da die Parteispitze die Ideologie von Emde nicht verurteilt, sondern im Gegenteil legitimiert.

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Martha Kleedorfer macht deutlich, dass die Linke in Berlin keine Partei ist, die sich von judenfeindlichen Elementen trennen will, wenn diese einen bedeutenden Teil der Wählerschaft repräsentieren. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Forderungen von SPD und GRÜNEN, die eine Koalition nur mit Parteien eingehen wollen, die die Demokratie und die Existenz Israels anerkennen. Kleedorfers Statement ist somit auch als Aufforderung an die eigenen Mitglieder zu verstehen, an der eigenen Linie festzuhalten, auch wenn dies politische Isolation bedeutet.

Politische Folgen fuer die Koalitionsverhandlungen

Die aktuelle Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die weiteren Koalitionsverhandlungen in Berlin. Wenn die Linke unter Führung von Martha Kleedorfer und Elif Eralp ihre Position nicht ändert, wird es für SPD und GRÜNEN kaum möglich sein, eine stabile Mehrheit für die Stadtregierung zu finden. Die Angst vor der Abhängigkeit von judenfeindlichen Kräften ist groß, und Kleedorfers Verteidigung von Emde füttert diese Ängste. Es ist unwahrscheinlich, dass die anderen Parteien die Linken als verlässlichen Partner ansehen, solange deren stellvertretende Vorsitzende die radikale Linie von Emde unterstützt.

Zudem stellt sich die Frage, wie sich die rechtsextremen Parteien im Vergleich zur Linken verhalten würden. Kleedorfer fordert andere linke Parteien auf, diese Frage ernst zu nehmen. Würden sie die Handlungen der Linken gutheißen, wenn sie von einer rechtsextremen Partei ausgehen würden? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Dies zeigt die doppelte Standard in der aktuellen Debatte. Die Linke in Berlin zeigt keine Bereitschaft, sich von ihren radikalen Flügeln zu distanzieren, was die politischen Möglichkeiten in der Hauptstadt weiter einschränkt.

Ausblick auf die politische Zukunft Berlins

Die Zukunft der Berliner Politik hängt nun davon ab, ob die Koalitionspartner die Linie der Linken akzeptieren können oder ob sie andere Optionen prüfen. Martha Kleedorfers klare Position macht es schwer, eine Brücke zu bauen. Sie hat keine Anzeichen dafür gegeben, dass sie Emde oder deren Ansichten kritisieren wird. Im Gegenteil, sie hat die Unterstützung Emdes öffentlich ausgedrückt, was die Polarisierung in der Berliner Politik weiter verstärkt. Die SPD und GRÜNEN stehen nun vor der Herausforderung, entweder die Linke als Partner auszuschließen oder ihre eigenen Prinzipien zu überdenken.

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Letztlich zeigt dieser Konflikt, dass die Linke in Berlin nicht bereit ist, ihre Identität für den Preis der Regierungsbildung aufzugeben. Martha Kleedorfer hat klar gemacht, dass die Fraktion an ihrer Ideologie festhält, auch wenn dies bedeutet, von Koalitionen ausgeschlossen zu werden. Dies könnte langfristig zu einer Stabilisierung der Linken in ihren Wählern führen, da diese ihre Repräsentation in Berlin sehen, doch es erschwert die demokratische Regierungsführung der Hauptstadt erheblich. Die nächsten Schritte werden zeigen, ob die anderen Parteien ihren Kurs halten oder Kompromisse eingehen, die ihrer eigenen Identität widersprechen.