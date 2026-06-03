Martin Armknecht über den berühmten Lindenstraßen-Kuss mit Georg Uecker und dessen Folgen

Der Schauspieler Martin Armknecht blickt auf den damals skandalösen Kuss mit Georg Uecker in der Lindenstraße zurück. Er berichtet von Morddrohungen und einer Hetero-Klausel im Vertrag, aber auch von der positiven Wirkung auf viele Zuschauer. Während Uecker nun für sein Engagement ausgezeichnet wird, erklärt Armknecht, warum er die Figur des Robert Engel normal spielen wollte.

Martin Armknecht , bekannt aus der Lindenstraße , erinnert sich an die Folgen seines berühmten Kusses mit Georg Uecker in der Serie. Damals erhielt er Morddrohungen und eine Hetero-Klausel im Vertrag.

Heute sieht er die Entwicklung positiv. Georg Uecker wurde kürzlich mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Der Kuss war ein wichtiger Schritt für die Darstellung homosexueller Paare im Fernsehen. Armknecht spielte den Bösewicht Robert Engel, der zunächst homosexuell und später nach Vertragsänderung bisexuell war.

Er betont, dass er die Rolle normal spielen wollte, ohne Klischees. Viele Männer hätten ihm erzählt, dass die Figur ihnen geholfen habe, ihr eigenes Coming-out zu wagen. Armknecht selbst war auch im Kino erfolgreich, unter anderem in Manta Manta. Heute ist er im Theater tätig und hat einen Auftritt in der finalen Staffel von Babylon Berlin.

Die Anerkennung für Ueckers Engagement für die queere Gemeinschaft unterstreicht die Bedeutung des einst umstrittenen Kusses





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