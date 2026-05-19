Martin Brambach und Cornelia Gr"oschel warnen vor drohender Katastrophe f"ur Mitteldeutschland

Die beiden Stars des "Tatorts" aus Dresden warnen vor dem drohenden Aus ihrer erfolgreichen Serie, da die MDR-Produktionen pausieren. Sie warnen vor dem faktischen Aus ihrer Serie, weil das Geld fehlt und die MDR-Produktionen pausieren. Sie warnen vor dem drohenden Aus ihrer Serie, da die MDR-Produktionen pausieren. Sie warnen vor dem drohenden Aus ihrer Serie, da die MDR-Produktionen pausieren.

Der Osten rückt ins Krimi-Abseits. Ausgerechnet die beliebten Ermittler aus Dresden und Magdeburg sollen für ganze drei Jahre pausieren. Kein neuer " Tatort ", kein neuer " Polizeiruf 110 " - weil das Geld fehlt.

Jetzt schlagen die TV-Stars Alarm: Martin Brambach (58) und Cornelia Gr"oschel (38) sprechen von einer drohenden "Katastrophe" f"ur Mitteldeutschland. Sie warnen vor dem faktischen Aus ihrer Erfolgsreihen.bekannt, dass die beiden Ermittlerteams aus Dresden und Magdeburg f"ur gleich drei Jahre in den Zwangsurlaub geschickt werden.

"Wir verstehen die groen N"oten, den enormen Druck, unter dem der MDR steht, und wir verstehen, dass gespart werden muss", schreiben die Dresdner "Cornelia Gr"oschel (38, l. ) und Martin Brambach (r. ) sind die Stars des "Tatorts" aus Dresden. Sie warnen vor dem langfristigen Au





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