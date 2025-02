Martin Brundle: Verstappen bleibt der Mann zu schlagen

Der ehemalige GP-Pilot und TV-Experte Martin Brundle geht davon aus, dass Max Verstappen auch in der kommenden Saison der Fahrer im Feld sein wird, gegen den es sich zu kämpfen hat.

Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle ist überzeugt: Auch in diesem Jahr wird der vierfache Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen der Fahrer im Feld sein, den es zu schlagen gilt. Die Saison 2024 gestaltete sich spannender, als die GP-Beobachter und manche Gegner von Max Verstappen vorausgesagt hatten. Sie rechneten nach der dominanten Vorstellung des Niederländers mit einer weiteren Rekord-Saison des Niederländers. Doch mit diesen Prognosen lagen sie weit daneben.

Der Red Bull Racing-Star konnte in den ersten sieben WM-Runden zwar fünf GP-Siege erzielen. Spätestens ab Saisonmitte sass der 27-Jährige aber nicht mehr im schnellsten Auto im Feld. Dennoch konnte er mit neun GP-Siegen und vier ersten Plätzen in den Sprints die meisten Erfolge feiern. Doch der WM-Kampf gestaltete sich schwieriger als in den beiden Jahren zuvor. Schliesslich setzte sich Verstappen nach einer tadellosen Aufholjagd im Regen von São Paulo und dem fünften Rang im darauffolgenden GP in Las Vegas gegen seinen Herausforderer Lando Norris durch. In der Team-Wertung war aber McLaren am Ende der grosse Sieger. Die Mannschaft aus Woking schaffte es beim Saisonfinale in Abu Dhabi dank des Siegs von Lando Norris vor dem Ferrari-Team zu bleiben und den ersten Gesamtsieg in der Konstrukteurspokal-WM zu erobern. Obwohl Red Bull Racing am Ende nicht zu den Titelanwärtern bei der Mannschaftswertung gehörte, geht GP-Veteran Martin Brundle davon aus, dass Verstappen auch in diesem Jahr der Gejagte sein wird. Der «Sky Sports F1»-Experte erklärte: «Wir werden sehen, ob Red Bull Racing das Auto verbessern konnte, das ist der Schlüsselfaktor.» «Sollten sie das geschafft haben und Verstappen in Form sein, wird er weiterhin der Mann sein, den es im Titelkampf zu schlagen gilt», kommt der Brite zum Schluss. Seine Begründung ist einfach: Sowohl bei McLaren als auch bei Ferrari sind mit Oscar Piastri und Norris sowie Lewis Hamilton und Charles Leclerc jeweils zwei starke Fahrer am Werk, die sich gegenseitig die Punkte streitig machen können. Verstappen, der mit Liam Lawson einen Rookie an seiner Seite hat, könnte davon profitieren.18. Februar: Alle Teams in London24. Februar: Mercedes in BahrainFormel-1-WM 202523.03. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai 13.04. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir04.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami 25.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo15.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal06.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone31.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort21.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku19.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin 09.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos 30.11. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

FORMEL-1 MAX VERSTAPPEN MARTIN BRUNDLE Mclaren FERRARI RED BULL RACING

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Martin Brundle: «Verstappen und Vettel hatten Glück»Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton durfte in Mexiko seine vierten Titelgewinn bejubeln. Aber auch Rennsieger Max Verstappen und Polesetter Sebastian Vettel hatten Grund zur Freude, wie Martin Brundle erklärt.

Weiterlesen »

Martin Brundle über Fernando Alonso: In einem Mercedes wäre er TitelanwärterDer Formel-1-Experte Martin Brundle lobt Fernando Alonsos Leistungen und ist überzeugt, dass der 40-jährige Spanier in einem konkurrenzfähigen Auto um den WM-Titel mitreden könnte. Alonso hat seit seiner Rückkehr in die Formel 1 2021 wieder richtig Spaß am Sport und überzeugt mit seiner Erfahrung und seiner Fitness.

Weiterlesen »

Martin Brundle: Lewis Hamiltons beste Zeit 'liegt hinter ihm'Martin Brundle glaubt, dass Lewis Hamilton seinen fahrerischen Zenit überschritten, im richtigen Auto aber noch immer das Zeug für einen achten WM-Titel hat

Weiterlesen »

Martin Brundle: Dieses Problem könnten McLaren und Ferrari 2025 habenMartin Brundle will sich noch nicht auf einen WM-Favoriten festlegen, sieht aber zumindest einen Vorteil bei Max Verstappen, sollte Red Bull ein gutes Auto bauen

Weiterlesen »

Aston Martin soll Max Verstappen mit Milliarden-Angebot lockenDie Daily Mail berichtet von einem milliardenschweren Vertrag zwischen Aston Martin und Max Verstappen. Obwohl Aston Martin die Gerüchte dementiert, wird die Möglichkeit eines Wechsels von Verstappen von Experten und sogar seinem Vater als realistisch angesehen.

Weiterlesen »

Irres Angebot an Max Verstappen? Aston Martin dementiertEin Artikel über ein mögliches Angebot von Aston Martin an Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sorgt aktuell für Aufsehen - Wie konkret sind die Pläne wirklich?

Weiterlesen »