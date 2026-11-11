Mit nur drei Punkten Rückstand auf Bayern München und Borussia Dortmund sichert sich Trainer Martin Demichelis mit RB Leipzig den direkten Weg in die Champions League.

Trainer Martin Demichelis hat mit RB Leipzig die direkte Qualifikation für die UEFA Champions League gesichert. Der argentinische Coach führt seine Mannschaft aktuell auf einen Platz, der nur drei Punkte hinter den Tabellenführern Bayern München und Borussia Dortmund entfernt ist. Diese Entwicklung markiert eine bemerkenswerte Wende nach einer schwierigen Phase am Anfang der Saison, in der die Spieler zunächst Schwierigkeiten mit den neuen Anforderungen hatten.

Analyse der physischen Dominanz im Vergleich

Die statistischen Daten unterstreichen die erfolgreiche Arbeitsmethode von Martin Demichelis deutlich. RB Leipzig absolviert im Schnitt 191 Sprints pro Spiel, was die höchste Rate in der gesamten Bundesliga darstellt. Mit diesem Wert liegt das Team weit vor dem Zweitplatzierten TSG Hoffenheim, das durchschnittlich 174 Sprints pro Partie erreicht. Im direkten Vergleich zu Bayern München führt Leipzig sogar 26 zusätzliche Sprints pro Spiel auf.

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Auch bei den intensiven Läufen zeigt die Mannschaft von Martin Demichelis eine klare Überlegenheit. In der Vorsaison belegte Leipzig noch den fünften Platz, doch in der aktuellen Saison sind es nun 734 intensive Läufe pro Spiel. Dieser Wert übertrifft sowohl Borussia Dortmund mit 713 Läufen als auch Bayern München mit 706 Läufen erheblich. Diese Zahlen belegen die hohe Intensität des Spielsystems, das der Trainer eingeführt hat.

Herausforderungen in der Vorbereitung und Akzeptanz

Der Weg zu dieser sportlichen Bestätigung war nicht ohne Widerstände verlaufen. Als Martin Demichelis im Sommer sein Amt übernahm, stießen die Profispieler zunächst auf deutlich härtere Trainingseinheiten als unter seinem Vorgänger Ole Werner. Die Vorbereitung verlief für viele Akteure anstrengend, wobei schwere Beine und ein müder Kopf die Stimmung prägten. Ohne etablierte Automatismen fielen die Testergebnisse mit drei Siegen und zwei Niederlagen eher überschaubar aus.

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Zudem lag die gesamte Laufleistung von RB Leipzig mit 118 Kilometern pro Spiel nur auf Platz zwölf im bundesweiten Vergleich. Der Durchschnitt lag dabei sechs Kilometer hinter dem von Bayern München. Trotz dieser anfänglichen Defizite in der Ausdauerstatistik zündete das System von Martin Demichelis, sobald es um maximale Geschwindigkeit und Intensität ging. Die Umstellung erforderte Geduld und Zeit von allen Beteiligten.

Einschätzung des Trainers und langfristige Strategie

Martin Demichelis betonte bereits früh, dass die Einarbeitungsphase Zeit benötige. Er verwies auf die sechs Wochen zwischen seinem ersten Tag und dem ersten Spieltag, in denen sich Spieler und Trainer kennenlernen mussten. Seine Aussage, dass man Zeit brauche, um Vertrauen aufzubauen, hat sich in der Praxis bewährt. Der Vorbereitungsplan geht auf, obwohl der Trainer selbst zeitweise Zweifel hatte, ob die Umsetzung gelingen würde.

In einem offenen Geständnis räumte Martin Demichelis ein, dass dies sein erstes Jahr in der Bundesliga als Trainer sei. Er verfüge zwar über immense Erfahrung als Spieler auf Weltklasse-Niveau, aber keine als Trainer in der höchsten deutschen Liga. Diese Ehrlichkeit spiegelt seinen Lernprozess wider und erklärt teilweise die anfänglichen Unsicherheiten in der Implementierung seiner Taktik.

Konsequenzen für die aktuelle Saisonplanung

Durch die sichere Teilnahme an der Champions League hat RB Leipzig die wichtigsten finanziellen und sportlichen Ziele der Saison erreicht. Die enge Verfolgungsjagd auf Bayern München und Borussia Dortmund zeigt, dass die Differenz im Punktstand minimal ist. Dies gibt der Mannschaft Motivation für die restlichen Partien, um die Position in der Tabelle weiter zu stabilisieren oder sogar zu verbessern.

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Für Martin Demichelis bedeutet dies einen großen persönlichen Erfolg in seiner ersten Saison. Die Integration seiner physisch anspruchsvollen Methoden hat sich ausgezahlt und die Mannschaft in eine Spitzenposition geführt. Die Kombination aus hohem Sprintaufkommen und intensiven Läufen bildet nun das Fundament für zukünftige Erfolge im nationalen und europäischen Wettbewerb.