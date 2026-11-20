Der französische Biathlon-Legende Martin Fourcade wird Vorsitzender der Koordinierungskommission für die Jugend-Winterspiele 2028 in den Dolomiten.

Der sechsmalige Olympiasieger Martin Fourcade kehrt endgültig auf die Funktionärsseite zurück. Die Internationale Olympische Kommission ( IOC) hat den 38 Jahre alten Franzosen kürzlich zum Vorsitzenden der Koordinierungskommission für die Jugend-Winterspiele 2028 ernannt. Das prestigeträchtige Amt wird ihn zu einem der wichtigsten Ansprechpartner für die Organisatoren in den Dolomiten und im Veltlin machen.

Extensive Olympia-Erfahrung für Fourcade

Kirsty Coventry, die Präsidentin des IOC, vertraut auf die immense Erfahrung des französischen Sportlers. Fourcade sammelte bei seinen Auftritten bei den Winterspielen insgesamt sieben Medaillen in seiner Karriere. Ein bemerkenswertes Detail seiner Olympiabilanz betrifft seine sechste Goldmedaille, die ihm erst im Februar nachträglich zuerkannt wurde. Der russische Sportler Jewgeni Ustjugow hatte den Sieg im Massenstart der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver wegen Dopingvergehen verloren.

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Beeindruckende Bilanz bei Weltmeisterschaften

Seine Erfolge beschränkten sich nicht ausschließlich auf die Olympischen Spiele. Bei Weltmeisterschaften sicherte sich Fourcade insgesamt 28 Medaillen, wovon dreizehn Goldmedaillen waren. Im Biathlon-Weltcup feierte er insgesamt 93 Siege, was seine Dominanz über Jahre hinweg unterstreicht. Mit dem Jahr 2020 beendete er schließlich seine aktive Karriere im Spitzensport. Biathlon war dabei eine Familiensache, da auch sein älterer Bruder Simon auf der Loipe und am Schießstand erfolgreich war. Simon Fourcade erreichte zwar ebenfalls Medaillenränge, konnte jedoch die außergewöhnlichen Erfolge seines jüngeren Bruders nicht ganz erreichen.

Kernaufgaben der Koordinierungskommission

Als Vorsitzender der Koordinierungskommission hat Martin Fourcade eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung der Spiele übernommen. Die Kommission berät die lokalen Organisatoren und kontrolliert gleichzeitig den Fortschritt der Vorbereitungsarbeiten. Zu den konkreten Aufgaben gehören unter anderem Inspektionen der Wettkampfstätten und Trainingsanlagen vor Ort. Zudem ist die Kommission dazu verpflichtet, regelmäßige Berichte an das Exekutivkomitee des IOC zu erstellen, um den Status der Planungen transparent darzulegen.

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Weiterarbeit nach den Wettkämpfen

Die Arbeit der Koordinierungskommission endet nicht unmittelbar nach dem letzten Wettkampf der Jugend-Winterspiele. Fourcade und sein Team werden nach dem Großereignis einen umfassenden Bericht über die Organisation und Durchführung der Spiele erstellen. Dieser Bericht dient als abschließende Bewertung und Dokumentation für das IOC. Martin Fourcade begleitet das Ereignis somit lückenlos von der initialen Vorbereitung bis zur finalen Auswertung und Dokumentation des Erfolgs.

Historie und kommende Austragungsorte

Die Jugend-Winterspiele finden im Jahr 2028 zum fünften Mal statt. Die bisherigen Austragungsorte der Veranstaltung waren Innsbruck im Jahr 2012, Lillehammer in 2016, Lausanne in 2020 sowie Gangwon in 2024. Die Rolle von Martin Fourcade markiert einen bedeutenden Schritt in seiner Entwicklung vom Athleten zum Funktionär, der die nächste Generation im Sport mitbetreut.