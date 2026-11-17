Schalke-Torwart Martin Fraisl offenbart im Podcast seinen Plan, Ralf Fährmann durch absichtlich schlechtes Training unter Druck zu setzen, um seinen Platz in der Startelf zu erzwingen.

Der ehemalige Torwart Martin Fraisl hat im Greator Podcast | IT'S IN YOU ein ungewöhnliches Geständnis bezüglich seiner Zeit bei Schalke 04 gemacht. Der 33-jährige Spieler, der im Oktober 2025 seine Karriere beendete, gibt zu, im Aufstiegssommer nach der Saison 2021/22 absichtlich schlecht trainiert zu haben, um seinen Konkurrenten Ralf Fährmann unter Druck zu setzen. Dieser planvolle psychologische Ansatz sollte dazu dienen, Fährmanns Position im Tor zu destabilisieren und Fraisl selbst den Weg in die erste Elf zu ebnen.

Psychologischer Krieg nach Corona-Pause

Fraisl beschreibt die Situation als klar durchdachten Plan, der auf der Annahme beruhte, dass Ralf Fährmann nicht gut mit psychologischem Druck umgehen kann. Zu Beginn der Vorbereitung hatte Fraisl noch kein einziges Training absolviert, als er an ein Sky-Interview musste. In diesem Interview kündigte er an, für die erste Reihe zu spielen, während Fährmann sich aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befand und diese Ankündigung hören musste. Fraisl betont dabei ausdrücklich, dass er keine Position nur zur Beförderung von Vorgesetzten ("Daumendrücker") übernommen habe, sondern sein Spielziel klar definierte.

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Taktisches Manöver in den Niederlanden

Als Ralf Fährmann aus der Quarantäne zurückkehrte, eskalierte die Strategie noch in ihrer Skurrilität. Fraisl trainierte in den Einheiten in Dortmund und dem Ruhrgebiet bewusst unter seinen Möglichkeiten, um Fährmann das Gefühl zu geben, dass seine Position ohnehin sicher sei und er keine ernstzunehmende Konkurrenz darstelle. Um seine eigene Fitness nicht komplett verloren gehen zu lassen, reiste Fraisl nach den Einheiten in die Niederlande. Dort traf er sich mit seinem ehemaligen Torwarttrainer, um sein Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, während er in der offiziellen Teamvorbereitung das Tempo drosselte.

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Spielumschlag und Trainerwechsel

Der direkte Erfolg dieser Taktik zeigte sich zunächst in den Einsatzquoten. Ralf Fährmann stand zunächst in fünf Spielen im Kasten. Als jedoch die Mannschaft gegen Karlsruhe mit 1:2 verlor und Fährmann auf der Bank landete, änderte sich die Dynamik. Als die Mannschaft begann, zwei bis drei Spiele nacheinander zu verlieren und Fährmann seine ersten Fehler machte, schaltete Fraisl sofort um. Er gab doppelt und dreifach Gas, um die verpasste Chance auf eine sofortige Rückkehr zu nutzen. Diese Leistungssteigerung war der direkte Auslöser für den Wechsel an der Torwartposition.

Folgen für die Bundesliga-Rückkehr

Die Folge dieser Aktionen war, dass der damalige Trainer Dimitrios Grammozis am achten Spieltag den Wechsel an der Torwartposition vornahm. Martin Fraisl erreichte damit sein gestecktes Ziel und stand fortan im Tor. Unter seiner Mitwirkung kehrte Schalke 04 in die Bundesliga zurück. Dieser Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer. Im Sommer nach dem Aufstieg trennten sich die Wege von Fraisl und dem Verein. Er wechselte ablösefrei zu Arminia Bielefeld, bevor er im Oktober 2025 sein aktives Spielerdasein offiziell beendete.