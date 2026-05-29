Martin Herrenknecht warnt vor Wirtschaftskrise und fordert Strukturreformen

Der Unternehmer Martin Herrenknecht warnt vor einer Wirtschaftskrise und fordert Strukturreformen. Er kritisiert die Bundesregierung für ihre Ineffizienz und fordert eine Änderung des Kurses. Herrenknecht ist ein bedeutender deutscher Industrieunternehmer und Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen.

Martin Herrenknecht ist ein bedeutender deutscher Industrieunternehmer. Vor fast 50 Jahren gründete er sein Unternehmen in Baden-Württemberg und ist heute Weltmarktführer für Tunnelbohrmaschinen. Die riesigen Maschinen kommen bei Mega-Projekten rund um den Globus zum Einsatz.

Die deutsche Wirtschaft schmiert ab und Unternehmen gehen pleite oder verlagern ihre Produktion ins Ausland. Die Bundesregierung verliert sich in Kleinigkeiten und verliert die Kontrolle. Die Entlastungsprämie und der Tankrabatt sind ein Schuss in den Ofen. Es ist klar, dass die Wirtschaft angesetzt werden muss, wenn es den Unternehmen gut geht, geht es auch unserem Land und den Menschen gut.

Grundlegende Strukturreformen helfen, wie Energie- und Arbeitskosten runter, Bürokratie abbauen und Leistungsanreize setzen. Wir müssen endlich schneller und umfassend in unsere Infrastruktur investieren. Nur so kommt unser Land wieder nach vorn. Wir müssen alle einen Beitrag leisten, mehr arbeiten statt weniger, später in Rente gehen.

Das ist die harte Realität. Ich bin beruflich in der ganzen Welt unterwegs und spreche mit Unternehmern und Politikern. Sie lachen sich schlapp über uns, während wir uns hier tot diskutieren oder blockieren. Die SPD hat ihren Kompass verloren und war mal die Partei der Arbeiter.

Ich arbeite jeden Tag mit Schweißern, Monteuren, Facharbeitern. Sie haben die Schnauze voll und wollen arbeiten, vorankommen und, dass sich Leistung wieder lohnt. Die SPD bläht den Sozialstaat auf, statt Leistung zu stärken. Das ist keine Politik für Arbeiterinnen und Arbeiter.

Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn die Leute am Ende AfD wählen und das führt zur Katastrophe. Ich bitte Frau Bas, kommen Sie zu mir nach Schwanau und sprechen Sie mit meinen Beschäftigten. Dann sehen Sie, was wirklich los ist. Ich muss als Unternehmer der Arbeitsministerin erklären, was ihre Kernaufgabe ist, ist eigentlich ein Witz.

Andere in der SPD haben das längst verstanden. Mein Appell: Frau Bas, lassen Sie sich nicht länger von Parteilinken und Gewerkschaften treiben. Ändern Sie Ihren Kurs oder stehen Sie dieser Koalition nicht länger im Weg. Treten Sie zurück





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