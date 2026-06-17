Martin Männel bleibt dem FC Erzgebirge Aue treu - neue Mentorenrolle nach Abstieg

Der Rekordtorhüter Martin Männel bleibt dem FC Erzgebirge Aue erhalten, nimmt aber ab der Regionalliga- Saison eine Mentorfunktion für junge Keeper ein. Der Verein bereitet zugleich seine berufliche Perspektive nach der aktiven Laufbahn vor.

Martin Männel bleibt dem FC Erzgebirge Aue trotz des Abstiegs aus der 3. Liga erhalten und wird damit in seine neunzehnte Saison im Lößnitztal starten.

Der 38‑jährige Torhüter, der mit 596 Pflichtspielen Rekordspieler des Vereins ist, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer prägenden Persönlichkeit der Vereinsgeschichte entwickelt. In einer offiziellen Mitteilung des Clubs betonte man, dass Männel seine langjährige Erfahrung aktiv einbringen und den jungen Torhüterkollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen werde.

Der Verein habe zudem bereits konkrete berufliche Perspektiven für den Veteranen nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn erarbeitet, sodass er nicht nur sportlich, sondern auch strukturell im Verein verankert bleibe. Der Kaderplaner Steffen Ziffert erklärte jedoch{\u00a0}nachdem die Veilchen in die Regionalliga abgestiegen seien, dass Männel nicht automatisch als Stammtorhüter für die kommende Saison eingeplant sei. \"Martin Männel wird 2026/27 nicht als Nummer eins gesetzt sein\", sagte Ziffert.

\"Wenn die Mannschaft ihn mit all seiner Erfahrung braucht, ist er wie in den vergangenen 18 Jahren zur Stelle. \" . In seiner neuen Rolle soll er vor allem als Mentor agieren und das Nachwuchstalent im Torwartbereich unterstützen. Gleichzeitig bereite der Verein den Übergang in die Zeit nach seiner aktiven Karriere vor und habe bereits konkrete Aufgaben für ihn innerhalb der Vereinsstruktur definiert.

Dies gebe Männel die Möglichkeit, sein Fachwissen und seine Führungsqualitäten weiterzugeben, ohne dabei den Druck einer ständigen Startelfposition zu tragen. Trotz des schmerzhaften Abstiegs sieht Männel die bevorstehende Saison als Chance zur persönlichen und sportlichen Weiterentwicklung. \"Auch wenn der Stachel des Abstiegs tief sitzt, habe ich schon zweimal einen großen Umbruch miterlebt. Er bietet immer auch eine Chance,\" erklärte der Routinier.

Der Torhüter, der kürzlich beim 2:0‑Sieg im Landespokalfinale gegen den FSV Zwickau zwischen den Pfosten stand, betonte, dass er die neue Aufgabe bewusst annehme: \"Erneut einen Beitrag zu leisten in einer auch für mich neuen Ausgangssituation ist eine große Herausforderung. Ich fühle mich gut und freue mich auf die neue Saison mit vielen Ostderbys. \" Männel wurde bereits in die \"Elf aller Zeiten\" des Vereins gewählt und hat maßgeblich an den beiden Aufstiegen in die 2. Bundesliga mitgewirkt.

Seine langjährige Verbundenheit mit dem Club, sein professionelles Auftreten und sein offenes Wort führen dazu, dass er nicht nur als Spieler, sondern auch als Vorbild für die nächste Generation gilt. Der FC Erzgebirge Aue plant, ihn künftig stärker in die Trainer- und Betreuungsarbeit zu integrieren, um von seiner Erfahrung zu profitieren und gleichzeitig einen reibungslosen Generationswechsel im Torwartbereich zu gewährleisten





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