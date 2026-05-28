Martin McDonaghs neuer Film 'Wild Horse Nine' - Ein unverwechselbarer Charme

Der erste Trailer zum neuen Film von Martin McDonagh, 'Wild Horse Nine', zeigt eine absolute Wonne und verspricht den gleichen unverwechselbaren Charme wie seine früheren Filme. Der Film spielt 1973 auf der Osterinsel Rapa Nui und zeigt die Spannungen zwischen zwei CIA-Agenten, Chris und Lee.

Mit dem Film ' Wild Horse Nine ' erwartet das Publikum eine neue Inszenierung von Martin McDonagh, der für seine schwarzen Komödien und Thriller bekannt ist. Der erste Trailer zeigt eine absolute Wonne und verspricht den gleichen unverwechselbaren Charme wie seine früheren Filme.

Der Film spielt 1973 auf der Osterinsel Rapa Nui, wo zwei CIA-Agenten, Chris (John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell), aufgefordert werden, einen Auftrag zu erfüllen. Doch vor der paradiesischen Kulisse kommt es zu Spannungen, die ihren Auftrag in Gefahr bringen. Neben John Malkovich und Sam Rockwell sind in weiteren Rollen Parker Posey, Steve Buscemi, Tom Waits, Mariana Di Girólamo sowie Liam Marcy zu sehen. Der Film startet hierzulande am





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