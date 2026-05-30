Martin McDonaghs neuer Film 'Wild Horse Nine' - Ein Thriller mit schwarzer Komödie

Der Film 'Wild Horse Nine' von Martin McDonagh wird 2026 starten und bringt die CIA-Agenten Chris und Lee auf die Osterinsel Rapa Nui. Der erste Trailer ist bereits veröffentlicht und zeigt eine bezaubernde Kulisse, die von Spannungen und Gefahren geprägt ist.

Martin McDonaghs neuer Film ' Wild Horse Nine ' verspricht eine Mischung aus schwarzer Komödie und Thriller . Der erste Trailer ist bereits veröffentlicht und zeigt eine bezaubernde Kulisse, die von Spannungen und Gefahren geprägt ist.

Der Film spielt 1973 auf der Osterinsel Rapa Nui und bringt die CIA-Agenten Chris (John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell) in eine Situation, die ihren Auftrag in Gefahr bringt. Neben den beiden Hauptdarstellern sind auch Parker Posey, Steve Buscemi, Tom Waits, Mariana Di Girólamo und Liam Marcy in weiteren Rollen zu sehen. Der Film soll dieses Jahr starten und Fans von Martin McDonaghs Filmen dürften sich auf ein weiteres Kultwerk freuen





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