Martin Ney: Deutscher Serienmörder in Frankreich wegen Mordes an Jonathan Coulom schuldig gesprochen

Der deutsche Serienmörder Martin Ney ist in Frankreich wegen des Mordes an Jonathan Coulom schuldig gesprochen worden. Das Schwurgericht in Nantes verurteilte ihn am Donnerstag zu lebenslanger Haft.

Martin Ney , der als 'Maskenmann' bekannte deutsche Serienmörder , ist in Frankreich wegen des Mordes an Jonathan Coulom schuldig gesprochen worden. Das Schwurgericht in Nantes verurteilte ihn am Donnerstag zu lebenslanger Haft.

Der Mord trage die 'kriminelle Handschrift' des Angeklagten. Martin Ney sitzt bereits seit Jahren hinter Gittern, in Deutschland wurde er 2012 wegen dreier Kindermordes und zahlreicher Missbrauchstaten zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Nun sieht auch die französische Justiz ihn als Täter im Fall Jonathan Coulom. Der zehnjährige Jonathan verbrachte die Nacht mit anderen Kindern in einem Schullandheim an der französischen Atlantikküste.

Als die Betreuer am nächsten Morgen nach ihm suchen, ist er verschwunden. Mit Maske, Handschuhen und in dunkler Kleidung suchte die Polizei jahrelang nach dem Kindermörder. Der Junge wurde rund 25 Kilometer entfernt in einem Teich gefunden, Jonathan war unbekleidet, gefesselt und mit einem Zementblock beschwert worden. Ermittler gingen später Hinweisen nach, wonach der Junge möglicherweise einen Monat lang festgehalten worden sein könnte, bevor er erstickt wurde.

Stefan Jahr, Dennis Rostel und Dennis Klein wurden von Martin Ney getötet. Das Muster erinnert an die Taten des 'Maskenmanns'. Schon früh weckte der Fall Erinnerungen an eine Verbrechensserie in Deutschland. Dort hatte Martin Ney über Jahre hinweg Jungen aus Ferienlagern und Schullandheimen verschleppt.

Ney führte ein Doppelleben. Tagsüber arbeitete er als Pädagoge mit Kindern und als Betreuer bei Ferienfreizeiten, nachts wurde er zum 'Maskenmann'. Drei Jungen wurden später tot aufgefunden: Stefan Jahr verschwand 1992 aus einem Internat in Scheeßel, Dennis Rostel 1995 aus einem Zeltlager in Schleswig-Holstein und Dennis Klein wurde während einer Klassenfahrt aus einem Schullandheim in Wulsbüttel bei Bremerhaven entführt. Für diese Morde wurde Ney bereits 2012 verurteilt





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