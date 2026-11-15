Martin Schindler besiegt Jan Schmidt im Grand Slam of Darts

Martin Schindler setzt sich im deutschen Duell bei den Darts mit 5:0 durch. Im Anschluss trifft er auf Chris Dobey. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich.

Beim prestigeträchtigen Major-Turnier Grand Slam of Darts hat Martin Schindler seine erste Hürde souverän überwunden. Der Dart-Profi setzte sich in einem rein deutschen Duell gegen seinen Landsmann Jan Schmidt klar mit 5:0 durch. Dies war das erste Spiel am Wochenende, das von einem Spieler vollständig dominiert wurde und somit als erster sogenannter White Wash in die Turnierstatistik einging. Schindler zeigte dabei eine starke Leistung, musste im entscheidenden Leg jedoch bis auf neun Darts warten, bevor er das Match für sich entschied. Für Jan Schmidt bedeutet diese Niederlage nach zwei verlorenen Spielen das Ende der Teilnehmen am Turnier.

Details zum deutschen Duell zwischen Schindler und Schmidt

Das Spiel zwischen Martin Schindler und Jan Schmidt war geprägt von der hohen Dichte an Wettbewerbern auf dem Turnierfeld. Schindler, bekannt unter dem Spitznamen The Wall, dominierte die Partie von Anfang an und konnte keinen Punkt für den Gegner zulassen. Die Statistiken zeigen, dass nur ein Spieler am Wochenende einen kompletten White Wash erreichen konnte. Für Jan Schmidt war dies der dritte Auftakt, der mit einer Niederlage endete und ihn aus dem laufenden Gruppenverlauf eliminierte. Die Performance von Martin Schindler unterstreicht dessen aktuelle Form, obwohl das entscheidende Leg Spannung aufbrachte, da er neun Darts benötigte, um das Spiel zu beenden.

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Weitere Ergebnisse im Gruppenfeld und Qualifikation

Neben dem deutschen Duell gab es im Gruppenfeld N weitere entscheidende Ergebnisse, die den Weg in die nächste Runde vorgeben. Chris Dobey setzte sich ebenfalls mit 5:2 gegen Jan Schmidt durch und sicherte sich damit wichtige Punkte in der Gruppenwertung. Nur die sechzehn Gruppensieger haben die Ehre, sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren, die am kommenden Mittwoch starten wird. Das nächste Spiel für Martin Schindler ist bereits angesetzt. Am Dienstagabend trifft er auf Chris Dobey, was ein spannendes Duell um die Tabellenführung verspricht.

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Fehlstart für Joe Cullen und Aus für Joe Hunt

Während Martin Schindler seinen Weg fortsetzt, sah die Partie für andere Top-Spieler weniger rosig aus. Joe Cullen, auch bekannt als The Rockstar, musste einen Fehlstart hinnehmen und unterlag Paolo Nebrida mit 2:5. Für Paolo Nebrida war dies der erste Sieg im zweiten Turnier-Spiel, nachdem er sich zuvor bereits mit 5:1 gegen Adam Sevada durchgesetzt hatte. Im Anschluss trifft Paolo Nebrida nun auf Wessel Nijman, um den Einzug ins Achtelfinale zu erringen. Dieser Sieg war entscheidend für die weitere Qualifikations-Chance des philippinischen Darters.

Niederlage für Joe Hunt und Ausblick auf Luke Littler

Auch für den Engländer Joe Hunt endete die Grand-Slam-Teilnahme frühzeitig. Das Aus kam im Spiel gegen Sebastian Bialecki, das mit 4:5 verloren ging. Da Joe Hunt bereits zuvor seine zweite Niederlage kassiert hatte, war das Turnier für ihn beendet. Sebastian Bialecki spielt nun weiter und nutzt diesen Sieg für seine weitere Qualifikationsstrategie. Im Vorfeld des Turniers hatte Luke Littler Beau Greaves keine Chance gelassen, was ebenfalls für viel Aufmerksamkeit sorgte. Die Konzentration liegt nun auf den kommenden Partien der verbliebenen Teilnehmer, wobei nur die besten der Gruppen die nächste Runde erreichen.