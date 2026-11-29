Martin Schindler hat die Players Championship Finals 2026 erreicht und trifft im Halbfinale auf Niels Zonneveld. Die Endrunde entscheidet über das Preisgeld.

Die Players Championship Finals 2026 finden vom 27. bis 29. November bereits zum 19. Mal statt. Martin Schindler hat das Halbfinale erreicht und steht damit im Kampf um das große Preisgeld. Insgesamt 64 Spieler nehmen an diesem Turnier teil, das als Generalprobe vor der Weltmeisterschaft gilt. Schindler setzte sich durch klare Siege im Viertelfinale und Halbfinale für die Finalrunde qualifiziert.

Halbfinale und Turnierverlauf

Im spannenden deutschen Achtelfinale setzte sich der Vize-Europameister mit 10:9 gegen Gabriel Clemens durch. Clemens ist ein früherer WM-Halbfinalist, was das Match besonders intensiv machte. Am Sonntag Nachmittag in Minehead besiegte Schindler dann den Niederländer Niels Zonneveld mit 10:7. Damit ist sein Weg ins Finale geebnet und er steht im Halbfinale.

Also read Krimi im deutschen Duell! Schindler ringt Clemens nieder

Das Turnier wird vom 27. bis 29. November ausgetragen. Am Finaltag finden zunächst die Viertelfinals am Nachmittag statt. Am Abend folgen dann die Halbfinals und das Endspiel. Der Sieger des Turniers sichert sich das Preisgeld von 120.000 britischen Pfund, was etwa 143.600 Euro entspricht. Die Konkurrenz ist groß, da 64 Spieler um den Titel kämpfen.

Deutsche Teilnehmer im Fokus

Aus deutscher Sicht steht am Sonntag ein weiteres Highlight an. Jan Schmidt, 22 Jahre alt, kämpft gegen den Engländer Cam Crabtree um den WM-Titel bei den Junioren. Das Finale findet zwischen den Halbfinals und dem Endspiel der Profis statt. Schmidt ist nach Hopp, der 2015 Weltmeister wurde, und Schindler, der 2018 Vizeweltmeister war, der dritte deutsche Finalteilnehmer bei einem großen Turnier dieser Art.

Advertisement

Die weiteren Achtelfinalpartien hatten ebenfalls einiges zu bieten. Außer dem Match von Chris Dobei und Michael van Gerwen, das mit 3:10 endete, gingen alle Partien über mindestens 16 Legs. Dies zeigt die hohe Wettbewerbsdichte im Feld der 64 Teilnehmer. Jeder Schritt erfordert Konzentration und Präzision, um das große Preisgeld zu sichern.

Ausblick auf das Finale

Die Players Championship Finals sind eine wichtige Veranstaltung im Darts-Kalender. Sie bieten eine Plattform für die besten 64 Spieler der Welt. Martin Schindler hat bewiesen, dass er zu den Spitzensportlern zählt. Sein Weg ins Halbfinale war von hartnäckigen Kämpfen geprägt. Besonders das Achtelfinale gegen Gabriel Clemens war eng.

Niels Zonneveld war im Halbfinale der Gegner von Schindler. Das Ergebnis von 10:7 zeigt die Überlegenheit des deutschen Spielers in dieser Partie. Das Finale verspricht daher spannende Matches. Auch Jan Schmidt im Junioren-Finale wird erwartet. Seine Leistungen machen ihn zu einer bekannten Größe im deutschen Darts.

Die Veranstaltung in Minehead ist ein zentraler Termin im November. Vom 27. bis 29. November entscheiden die Spieler über ihren Erfolg. Das Preisgeld von 120.000 britischen Pfund lockt viele Teilnehmer an. Die Struktur des Turniers mit Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel am selben Tag bietet viel Action. Zuschauer in Minehead und weltweit können sich auf ein spannendes Event freuen.

Advertisement

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist ein weiteres Ziel für viele Spieler. Die Players Championship Finals dienen als Generalprobe. Martin Schindler hat hier einen guten Eindruck gemacht. Sein Sieg im Halbfinale ist ein wichtiger Schritt. Die weiteren Matches werden die Leistungen der Spitzenreiter bestätigen.

Jan Schmidt stellt sich der Herausforderung im Junioren-Finale. Gegen Cam Crabtree muss er alles geben. Seine Position als dritter deutscher Finalist ist einzigartig. Nach Hopp und Schindler ist er nun an der Reihe. Die deutsche Darts-Szene ist stark und bietet viel Potenzial für die Zukunft.

Die Players Championship Finals 2026 sind ein Fest des Sports. 64 Spieler kämpfen um Ruhm und Geld. Martin Schindler ist ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Seine Leistungen in Minehead waren überzeugend. Das Halbfinale ist erreicht, der Weg ins Finale offen. Die Spannung ist groß und die Erwartungen hoch.