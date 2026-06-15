Martin Schindler's Frustration after Team World Championship Quarterfinal Loss

Darts-Profi Martin Schindler expressed his frustration after the Team World Championship quarterfinal loss, posting a photo of a Dartboard packaging in a trash can. He also criticized the quality of the Winmau boards used in the event.

Martin Schindler s Frust nach dem Viertelfinal-Aus bei der Team-WM war groß. | © Hannes P. Albert/dpaViel deutlicher hätte Darts -Profi Martin Schindler seinen Frust nach dem Aus im Viertelfinale bei der Team-WM mit nur einem einzigen Foto nicht ausdrücken können.

Der 29-Jährige veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal ein Bild von einer Verpackung einer Dartscheibe in einer Mülltonne. Der Ärger über das Dartboard war offensichtlich groß. Doch was war passiert? Im Viertelfinale gegen die Niederlande war Schindler zusammen mit Ricardo Pietreczko kurz davor, den Rückstand auf 5:7 zu verkürzen.

Ein unglücklicher Bouncer - also ein Dart, der aus dem Board auf den Boden prallt - verhinderte die Aufholjagd und damit auch die Chance aufs Weiterkommen. Schindler schimpfte schon auf der Bühne, wie anhand der TV-Bilder zu sehen war. Deutschland verlor gegen Oranje mit 4:8. Die Niederländer Michael van Gerwen und Gian van Veen mussten sich erst im Finale dem Topfavoriten England um Wunderkind Luke Littler und Luke Humphries mit 5:10 geschlagen geben.

Schindler war nicht der einzige Spieler, der sich bei der Team-WM in Frankfurt am Main über die Dartscheiben ärgerte. Auch der Schotte Gary Anderson schimpfte über die Boards vom Hersteller Winmau, die bei Veranstaltungen des Weltverbands PDC verwendet werden.

«Das sind die schlechtesten Dartboards überhaupt», sagte der Weltmeister von 2015 und 2016 und fügte hinzu: «Fragen Sie irgendjemanden auf der Tour, der spielt, fragen Sie sogar die PDC, fragen Sie sogar den Hersteller - die werden Ihnen sagen, dass die Boards absolut schlecht sind.





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