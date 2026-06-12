Martin Schindler und Ricardo Pietreczko erreichen Achtelfinale des Darts World Cup

Das deutsche Duo Martin Schindler und Ricardo Pietreczko hat als Gruppensieger das Achtelfinale des Darts World Cup erreicht. Sie besiegten Neuseeland mit 4:2.

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben als Gruppensieg er das Achtelfinale des Darts World Cup erreicht. Das deutsche Duo besiegte Neuseeland mit 4:2. Bereits vor Beginn der Partie stand fest, dass das deutsche Doppel nur ein Leg für sich entscheiden musste, um in die nächste Runde einzuziehen.

Mit einem 4:0-Auftaktsieg gegen die Philippinen hatte das Duo die perfekte Ausgangslage für die Achtelfinal-Qualifikation geschaffen. Diesen Vorteil nutzten sie eiskalt aus. Direkt das erste Leg entschieden Martin Schindler und Ricardo Pietreczko für sich. Damit sicherten sie sich bereits früh in der Partie den Gruppensieg und damit den Einzug ins Achtelfinale.

Trotz des frühen Leg-Gewinns wollte man natürlich auch die gesamte Partie für sich entscheiden. Dabei ließ das deutsche Duo keine Zweifel aufkommen, holte sich früh das Break und setzte sich schließlich mit einem souveränen 4:2-Erfolg durch. Der Darts World Cup wird noch bis Sonntag ausgetragen. Vertreter aus 36 Nationen kämpfen um den WM-Titel.

Das Finale findet am Sonntagabend um 21:30 Uhr in der Frankfurter Eissporthalle statt. Martin Schindler und Ricardo Pietreczko werden in der nächsten Runde antreten, nachdem sie als Gruppensieger das Achtelfinale erreicht haben. Das deutsche Duo hat sich durch einen 4:2-Sieg gegen Neuseeland für die nächste Runde qualifiziert. Mit diesem Erfolg haben sie die perfekte Ausgangslage für die Achtelfinal-Qualifikation geschaffen.

Sie haben bereits früh in der Partie den Gruppensieg und damit den Einzug ins Achtelfinale gesichert. Trotz des frühen Leg-Gewinns wollte das Duo auch die gesamte Partie für sich entscheiden. Dabei ließen sie keine Zweifel aufkommen, holten sich früh das Break und setzten sich schließlich mit einem souveränen 4:2-Erfolg durch. Der Darts World Cup wird noch bis Sonntag ausgetragen.

Vertreter aus 36 Nationen kämpfen um den WM-Titel. Das Finale findet am Sonntagabend um 21:30 Uhr in der Frankfurter Eissporthalle statt





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Darts World Cup Martin Schindler Ricardo Pietreczko Achtelfinale Gruppensieg

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