Martin Schwalb kämpft gegen Prostatakrebs

Handball-Legende Martin Schwalb offenbart seine Krebsdiagnose. Der Trainer und ehemalige Nationalspieler rät Männern zu regelmäßiger Vorsorge für die Früherkennung.

Die deutsche Handball-Legende Martin Schwalb hat öffentlich bestätigt, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Der sechzigjährige Ex-Nationalspieler und erfolgreiche Trainer gab diese Information gegenüber der Fachplattform handball-world bekannt. Die Diagnose wurde bereits im vergangenen Sommer gestellt, doch erst jetzt teilt Schwalb die Details seiner Erkrankung mit der Öffentlichkeit. Er möchte damit anderen Männern zeigen, wie wichtig regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind.

Operative Behandlung in Hamburg

Der frühere Nationalspieler unterzog sich vor dreieinhalb Wochen einer erfolgreichen Operation in der Martini-Klinik in Hamburg. Während des Eingriffs wurde die Prostata vollständig entfernt. Nach Angaben von Schwalb erholt er sich aktuell noch von dem chirurgischen Eingriff, fühlt sich aber insgesamt gut. Eine zusätzliche Chemotherapie oder eine Strahlentherapie ist derzeit nicht erforderlich. Stattdessen stehen für ihn in Zukunft regelmäßige Kontrolluntersuchungen an, um den Gesundheitszustand zu überwachen.

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Früherkennung durch PSA-Werte

Aufmerksam geworden war der ehemalige Leistungssportler durch die regelmäßige Kontrolle seines PSA-Wertes. Weitere medizinische Untersuchungen sowie eine Biopsie brachten schließlich Gewissheit über die Erkrankung. Diese Erfahrungen haben die vergangenen Monate für Schwalb zu einer Zeit gemacht, in der er erkannt hat, worauf es im Leben wirklich ankommt. Er betont, dass ihn die Diagnose darin bestärkt hat, das Leben als positiv zu empfinden und sich mit guten Menschen zu umgeben.

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Familie und Freunde als Stütze

Schwalb fand vor allem bei seiner Familie Rückhalt in dieser schwierigen Phase. Auch seine langjährigen Freunde Michael Roth und Uli Roth unterstützen ihn, da beide selbst bereits an Prostatakrebs erkrankt waren. Für Schwalb ist es entscheidend, Freunde und Familie um sich zu haben. Er erklärt, dass kein Streit diesen Wert hat und dass man lachen sollte. Mit seiner Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, will er Männer für die Bedeutung der Vorsorge sensibilisieren.

Karriere beim HC Erlangen pausiert

Bis Februar 2025 war Martin Schwalb als Trainer beim HC Erlangen in der Handball-Bundesliga tätig. Das Trainer-Kapitel ist für ihn jedoch nicht abgeschlossen. Er bezeichnet sich als voll im Handball engagiert und nennt den Sport den, mit dem er sein Leben verbracht hat. Er liebe den Sport ohne Ende und erhält immer wieder Angebote und Anfragen. Dennoch muss er sich zunächst von der Operation erholen, bevor er weiteren Verpflichtungen nachgehen kann.