Martin Schwalb offenbart Prostatakrebs-Diagnose nach erfolgreicher OP

Handball-Legende Martin Schwalb (63) teilt seine Krebserkrankung mit. Nach der Entfernung der Prostata in Hamburg setzt er auf Vorsorge und Genesung.

Der ehemalige deutsche Handball-Nationalspieler und Trainer Martin Schwalb hat öffentlich bestätigt, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Der 63-Jährige gab diese Information im Gespräch mit dem Portal handball-world bekannt und teilte damit die Nachricht mit der Sportgemeinschaft und der Öffentlichkeit.

Diagnose und chirurgischer Eingriff in Hamburg

Schwalb wurde bereits im vergangenen Sommer zum ersten Mal mit der Diagnose konfrontiert, was für den ehemaligen Champions-League-Sieger als Trainer des HSV Hamburg einen erheblichen Schock bedeutete. Vor dreieinhalb Wochen unterzog er sich daraufhin einem operativen Eingriff in der Martini-Klinik in Hamburg. Während dieser Operation wurde die Prostata vollständig entfernt, um die Krebszellen effektiv zu bekämpfen. Derzeit befindet sich der Sportler noch in der Phase der Erholung von diesem großen medizinischen Schritt, berichtet er jedoch, dass es ihm insgesamt gut geht.

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Keine Chemotherapie bei PSA-Überwachung

Einer zusätzlichen Behandlung durch Chemotherapie oder Bestrahlung sieht Schwalb derzeit nicht entgegen, da dies laut seiner Aussage nicht notwendig ist. Stattdessen rücken regelmäßige Kontrolluntersuchungen in den Fokus seiner weiteren Gesundheitsstrategie. Die Aufmerksamkeit auf seinen Zustand wurde durch die routinemäßige Überwachung seines PSA-Wertes geweckt, wobei weitere diagnostische Schritte wie eine Biopsie schließlich die Gewissheit über die Erkrankung brachten. Diese medizinischen Maßnahmen haben dazu geführt, dass er nun engmaschig überwacht wird, um jede Veränderung frühzeitig zu erkennen.

Familie und Freunde als wichtige Stütze

Bei der Entscheidung, seine private Situation öffentlich zu machen, fand Schwalb Unterstützung vor allem in seinem familiären Umfeld sowie bei langjährigen Freunden. Zu diesen Unterstützern zählen auch Michael Roth und Uli Roth, die selbst bereits Erfahrungen mit einer Prostatakrebs-Erkrankung gesammelt haben. Diese Nähe half ihm dabei, die Krankheit nicht als isoliertes Ereignis, sondern als Teil eines gemeinsamen Lebenserfahrungen-Kontextes zu verarbeiten und weiterzugeben.

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Botschaft zur Sensibilisierung für Vorsorgeuntersuchungen

Ein zentrales Motiv für die öffentliche Kommunikation ist das Bewusstsein für die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen bei Männern zu schärfen. Schwalb möchte anderen Männern zeigen, dass solche Erkrankungen durch frühzeitige Erkennung behandelt werden können und dass sie jeden treffen können. Er betont, dass man die Menschen nicht verschweigen sollte, dass man so etwas durch Vorsorge erkennen und behandeln kann. Seine Erfahrung hat ihn darin bestärkt, worauf es im Leben wirklich ankommt: Das Leben zu genießen, zu lachen und sich von guten Menschen umgeben zu lassen, ohne Streit wertvoll zu sein.

Aktuelle Situation beim HC Erlangen und Zukunft

Seine Tätigkeit als Trainer in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen endete im Februar 2025. Obwohl das Trainer-Kapitel zunächst abgeschlossen scheint, bleibt Schwalb dem Sport verbunden, da er angibt, voll im Handball drin zu sein. Es kommen immer wieder Angebote und Anfragen ein, doch zunächst steht die vollständige Genesung von der Operation im Vordergrund. Mit diesem offenen Bericht hofft er, andere zur Wachsamkeit zu animieren, während er selbst auf die kommenden Kontrolltermine und seine Erholungsphase fokussiert ist.